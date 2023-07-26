"Случай Славы — цветочки": Звёздного хирурга Хайдарова обвинили в ужасной пластике ещё 30 пациенток

Пострадавшие пациентки пластического хирурга Тимура Хайдарова объединились в инициативную группу, которая уже насчитывает 30 человек и продолжает увеличиваться. Об этом рассказала адвокат певицы Славы (Анастасии Сланевской), также обвинившей врача в ужасной пластике груди, Елена Сенина.

"К нам поступают многочисленные обращения у девушек, которые оперировались у Хайдарова, и недовольны. Они пишут в соцсетях мне, певицам, их директорам. Сейчас сформировалась инициативная группа из пострадавших, как они себя обозначают — в количестве 30 человек. И это число растёт. <...> Случаи Славы и Успенской — это ещё цветочки", — рассказала kp.ru адвокат.

Также Сенина отметила, что и открытое заявление Славы о некачественной операции и то, что в историю Хайдарова включилась Любовь Успенская, дают пострадавшим от действий хирурга людям надежду на справедливость. Теперь они верят, что "модного" хирурга возможно и не выгородят благодаря его хорошим связям.

Юрист акцентировала внимание на том, что и Слава и Успенская будут в этой ситуации действовать исключительно законными методами. А если тщательное расследование покажет, что Хайдаров ни в чём не виновен, то истцы публично об этом заявят, обещала она.