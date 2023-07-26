Слава подаёт в суд на звёздного хирурга, который её "изуродовал и обвинил в вымогательстве"

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, решила судиться с клиникой звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который вместо признания своей ошибки после операции на её груди обвинил её в вымогательстве. Врач известен и тем, что стал "автором" новой внешности Филиппа Киркорова, который поспешил защитить доктора от нападок.

Слава будет судиться с хирургом Тимуром Хайдаровым. Видео © Instagram (запрещён в России) / nastya_slava

В соцсети Слава разместила видео, где сообщила, что наняла адвоката, который представит её интересы. Юрист также занимается делом Любови Успенской, которая тоже считает себя пострадавшей от рук хирурга. Слава возмутилась, что Хайдаров рассказал, что она якобы вымогала деньги за некачественную операцию.

"Мало того что изуродовали, так ещё обвинили в вымогательствах! Ещё заявили, что и задница не моя, хотя это моя большая гордость. Кто-то сейчас может денег накопить и попросить сделать, нет, задница моя. Но вот и в вымогательстве нас ещё обвинили", — сказала Слава.