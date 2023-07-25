"Я боюсь!": Пластический хирург Киркорова раскрыл, как певец сбежал от него при первой встрече

Певец Филипп Киркоров впервые познакомился с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, когда пришёл в клинику навестить рэпера Даву. Когда же поп-королю предложили сделать операцию, тот испугался и убежал. Об этом рассказал Хайдаров в беседе с kp.ru.

"Он (Киркоров. — Прим. Лайфа) пришёл навестить Давида после операции к нам в клинику. Мы его тут же и осмотрели. Я сразу сказал, что у Филиппа, как у многих певцов, в области живота наблюдается расхождение мышц. А он: "Ой, я боюсь операций". И убежал", — поделился хирург.

После этого случая они виделись несколько раз на мероприятиях, а в декабре 2022 года Киркоров позвонил Хайдарову со словами: "Меня надо спасать! Я в зеркало на себя смотреть не могу". Врач сразу же отреагировал на крики о помощи певца, причём последний непреклонно хотел преобразиться в ближайшее время, иначе "потом он передумает". Хирург пошёл навстречу и начал работу. Сначала Киркорову ушили мышцы и начали прорисовывать спортивный рельеф, потом были ещё два этапа, благодаря которым певец похорошел. Сейчас Киркорову делают разные уколы, а также прокачивают мышцы.