"Совсем другое дело!": Киркоров показал фото после кардинальной смены имиджа

Певец Филипп Киркоров обожает эксперименты с внешностью, а в последнее время он делает это слишком часто, не все поклонники успевают следить за его преображениями. На сей раз поп-король коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.

На фотографии, сделанной на отдыхе в Греции, 56-летний Киркоров позирует в зелёном пёстром костюме Dolce & Gabbana, а его образ дополняют солнцезащитные очки. Снимок он кратко подписал: "Новый я". Стоит отметить, что фанаты модника остались в восторге от его нового имиджа, отметив, что певец очень помолодел. Многие, в частности, обрадовались, что Филипп наконец-то перекрасил бороду.

"Совсем другое дело! Из старика превращается в брутального мужчину!", "Ну вот же, нормальный мужик", "Ну это же сразу минус 25 лет. Очень круто", "Ну прям юноша!" — написали пользователи.

Отметим, что в последнее время Киркоров неоднократно обращался к пластическому хирургу. Однако, судя по всему, на достигнутом результате останавливаться он не собирается. По словам хирурга Тимура Хайдарова, который оперировал артиста, это далеко не последнее преображение поп-короля.

"Как говорит Филипп: "Нет предела совершенству! Нет предела красоте!" Поэтому будем делать его всё лучше и лучше", — приводит сайт kp.ru слова Хайдарова.