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7 июля, 14:40
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"Совсем другое дело!": Киркоров показал фото после кардинальной смены имиджа

Киркоров похвастался снимком после кардинальной смены имиджа

<p>Обновлённый Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / fkirkorov</p>

Обновлённый Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров обожает эксперименты с внешностью, а в последнее время он делает это слишком часто, не все поклонники успевают следить за его преображениями. На сей раз поп-король коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.

На фотографии, сделанной на отдыхе в Греции, 56-летний Киркоров позирует в зелёном пёстром костюме Dolce & Gabbana, а его образ дополняют солнцезащитные очки. Снимок он кратко подписал: "Новый я". Стоит отметить, что фанаты модника остались в восторге от его нового имиджа, отметив, что певец очень помолодел. Многие, в частности, обрадовались, что Филипп наконец-то перекрасил бороду.

"Совсем другое дело! Из старика превращается в брутального мужчину!", "Ну вот же, нормальный мужик", "Ну это же сразу минус 25 лет. Очень круто", "Ну прям юноша!" — написали пользователи.

Отметим, что в последнее время Киркоров неоднократно обращался к пластическому хирургу. Однако, судя по всему, на достигнутом результате останавливаться он не собирается. По словам хирурга Тимура Хайдарова, который оперировал артиста, это далеко не последнее преображение поп-короля.

"Как говорит Филипп: "Нет предела совершенству! Нет предела красоте!" Поэтому будем делать его всё лучше и лучше", — приводит сайт kp.ru слова Хайдарова.

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

Напомним, недавно Киркоров пережил несколько пластических операций на лице и теле и перекрасился в белоснежный цвет. В частности, поп-король увеличил себе ягодицы, а до этого перенёс операцию по пластике пресса.

Наталья Исакова
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