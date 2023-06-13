На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова
Эстрадного певца Филиппа Киркорова заметили за любованием своим новым прессом в Москве. На видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, артист без стеснения щеголяет фигурой и позирует, вероятно, перед телефоном.
Готовящегося к показу в качестве модели Киркорова заметили на улице Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Образ поп-короля дополнили майка, рубашка, а также голубые брюки и шляпа. Представитель Киркорова заявил, что народный артист России, который не намерен останавливаться с пластическими преображениями, таким образом готовится к показу в качестве модели.
Недавно артист изменил свою внешность почти до неузнаваемости так, что поклонники даже засомневались, что перед ними их кумир. Киркоров пережил несколько пластических операций на лице и теле и перекрасился в белоснежный цвет. Поп-король увеличил себе ягодицы, а до этого перенёс операцию по пластике пресса.
Telegram / SHOT