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13 июня, 19:02

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

Эстрадного певца Филиппа Киркорова заметили за любованием своим новым прессом в Москве. На видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, артист без стеснения щеголяет фигурой и позирует, вероятно, перед телефоном.

Готовящегося к показу в качестве модели Киркорова заметили на улице Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Образ поп-короля дополнили майка, рубашка, а также голубые брюки и шляпа. Представитель Киркорова заявил, что народный артист России, который не намерен останавливаться с пластическими преображениями, таким образом готовится к показу в качестве модели.

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Недавно артист изменил свою внешность почти до неузнаваемости так, что поклонники даже засомневались, что перед ними их кумир. Киркоров пережил несколько пластических операций на лице и теле и перекрасился в белоснежный цвет. Поп-король увеличил себе ягодицы, а до этого перенёс операцию по пластике пресса.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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