На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

Эстрадного певца Филиппа Киркорова заметили за любованием своим новым прессом в Москве. На видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT , артист без стеснения щеголяет фигурой и позирует, вероятно, перед телефоном.

Готовящегося к показу в качестве модели Киркорова заметили на улице Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Образ поп-короля дополнили майка, рубашка, а также голубые брюки и шляпа. Представитель Киркорова заявил, что народный артист России, который не намерен останавливаться с пластическими преображениями, таким образом готовится к показу в качестве модели.