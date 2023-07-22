Звёздный хирург Хайдаров ответил на обвинения Славы в "ужасной" пластике груди

Певица Слава (Анастасия Сланевская) не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции на груди, заявил звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров, комментируя обвинения со стороны артистки в некачественно проведённом вмешательстве. По его словам, работа была выполнена "чётко, качественно, профессионально".

Ранее Слава обвинила Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. По словам певицы, хирург оставил её с асимметрией, "отвратительными шрамами" и "ужасной" грудью. Кроме того, она утверждает, что врач якобы платит другим недовольным компенсации за молчание.

Певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной пластике груди. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava

"Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдения ограничений в плане интимной жизни и так далее", — рассказал Хайдаров "Газете.ру".

Хирург добавил, что хотел исправить рубцы Славе и это "делается 15–20 минут", однако она попала "под влияние некоторых людей". Что касается заявления певицы о якобы принятой у Хайдарова практике выплачивать недовольным клиентам компенсации, то, заверил он, у него есть мизерный процент неудачных операций, однако он всегда идёт навстречу клиенту и предлагает бесплатно исправить ошибки, чтобы "по-человечески закончить".

Тем не менее, добавил Хайдаров, бывают случаи, когда пациент "исчерпал уровень доверия" и имеет слишком высокие запросы. Тогда хирург возвращает деньги за операцию.