Съехавший ягодичный имплант недолго задержался в теле Мамаевой

Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил, что новых ягодичных имплантов Аланы Мамаевой — бывшей жены футболиста Павла Мамаева — хватит на пять-семь лет. Врач заменил их после того, как один из них съехал.

Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, насколько хватит новых ягодичных имплантов Аланы Мамаевой. Видео © Telegram / SHOT

Ранее Мамаева в соцсетях выложила фото, на котором видно, что с одним из имплантов что-то не так — он буквально съехал вниз, на ногу. За помощью она и обратилась к Хайдарову. Звёздной пациентке провели две операции: сначала сделали подтяжку ягодиц, а потом поменяли силиконовые импланты. Хирург уверен, что неприятности у Мамаевой возникли из-за потери веса.

"Случай с Аланой был очень сложный. Обусловлен рядом особенностей. Это, конечно же, потеря веса. Плюс качество, характер её кожи. Она у неё такая, склонна к растяжениям. Долгосрочность операций зависит от качества кожи, связочного аппарата и вот от этих всех факторов", — приводит слова Хайдарова телеграм-канал SHOT.