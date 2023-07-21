Какие причёски стоит выбирать дамам за 50, чтобы не лишиться последних волос

Не только мужчины страдают из-за облысения с годами. У женщин количество волос тоже заметно снижается. Чтобы справиться с подобной проблемой, оказывается, мало тщательного ухода — важно выбрать и правильную стрижку. Врач – дерматолог-трихолог-косметолог Татьяна Егорова рассказала, как сохранить красивую шевелюру дамам за 50.

Какую стрижку следует выбирать женщинам в 50 лет? Фото © Freepik

Как отметила специалист, причиной уменьшения количества волос после 50 лет является относительная гиперандрогения. Это процесс, возникающий в период менопаузы. Число женских половых гормонов снижается.

"Нарушаются обменные процессы, и повышается частота стрессов. В результате этого происходит поредение волос", — поделилась дерматолог.

В беседе с "Вечерней Москвой" Егорова обратила внимание, что качественный уход и правильные стрижки могут сократить выпадение волос. По её словам, женщинам в 50 и больше предпочтительны причёски средней длины, которые не будут стягивать волосы.

Как надо стричься 50-летним женщинам, чтобы уберечь волосы от выпадения? Фото © Freepik

Не следует забирать локоны в хвосты или заплетать косы, а тем более не нужно прибегать к химическим завивкам. Для окрашивания седины лучше всего использовать натуральную краску, не содержащую вредных компонентов, потому что любая другая может привести к поредению волос и ухудшению состояния фолликулов, объяснила врач.