10 шикарных фото, доказывающих, что в Советском Союзе туризм был, да ещё какой
Удивительная страна была СССР. И производство, и наука — всё на высшем уровне. И сфера туризма не отставала! Причём позволить себе поездки мог почти каждый. Собрали 10 кадров, доказывающих это.
В Советском Союзе туризм был популярным видом отдыха, причём доступным почти каждому. Благодаря развитой инфраструктуре и красивым местам, которые можно было посетить, люди из разных уголков страны наслаждались красотами своей родины. Собрали 10 шикарных фото, которые доказывают, что в Советском Союзе туризм был, да ещё какой!
Июнь 1954 г. СССР. Свердловская область. Туристы у скалы "Каменные ворота" во время прогулки на лодках по реке Исети.
Какой отдых был самым популярным в СССР. Фото © ТАСС
Август 1967 г. СССР. Туристы в баре теплохода "Иван Франко" во время рейса по Чёрному морю.
Любили советские туристы и морской отдых. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, Александр Катков
Сентябрь 1970 г. СССР. Казахская ССР. Алма-атинская область. Туристы на привале в горах хребта Заилийский Алатау.
Отпуск в стиле Советского Союза — это как? Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов
Лето 1973 г. СССР. Крымская область. Туристы на смотровой площадке у замка "Ласточкино гнездо".
Где и как отдыхали туристы из СССР в отпуске? Фото © ТАСС / Юрий Ильенко
Июнь 1973 г. СССР. Кабардино-Балкарская АССР. Туристы у Терскольского водопада в Приэльбрусье.
Во времена Советского Союза туризм был гораздо доступнее. Фото © ТАСС / Борис Корзин
Август 1975 г. СССР. Абхазская АССР. Пицунда. Туристы во время прогулки на водных лыжах рядом с пансионатом "Маяк".
Как отдыхали в отпусках граждане СССР. Фото © ТАСС / И. Двали
Август 1976 г. СССР. Москва. Зарубежные туристы в одном из баров гостиницы "Интурист".
Приезжали в СССР и гости из других стран. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун
1 мая 1979 г. СССР. Москва. Иностранные туристы во время демонстрации трудящихся на Красной площади.
Иностранные туристы во времена Союза на Красной площади. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Борис Корзин
Июль 1984 г. СССР. Латвийская ССР. Юрмала. Туристы из Кубы Хосито Гонсалес и Эсперансе Акоста на пляже у Рижского залива.
Туры в СССР были популярны среди иностранцев. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын
Март 1987 г. СССР. Армянская ССР. Туристы у языческого храма Гарни в долине реки Азат.
Армянская ССР: где и как отдыхали туристы. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Мартин Шахбазян
Несмотря на прошедшие десятилетия и развал СССР, в нашей стране всё ещё очень много красивых мест, которые стоит посетить и насладиться их уникальностью. Если у вас предвидится отпуск, советуем пару местечек лучше, чем на море.
ТАСС / Фотохроника ТАСС / Яшар Халилов