10 шикарных фото, доказывающих, что в Советском Союзе туризм был, да ещё какой

В Советском Союзе туризм был популярным видом отдыха, причём доступным почти каждому. Благодаря развитой инфраструктуре и красивым местам, которые можно было посетить, люди из разных уголков страны наслаждались красотами своей родины. Собрали 10 шикарных фото, которые доказывают, что в Советском Союзе туризм был, да ещё какой!

Июнь 1954 г. СССР. Свердловская область. Туристы у скалы "Каменные ворота" во время прогулки на лодках по реке Исети.

Какой отдых был самым популярным в СССР. Фото © ТАСС

Август 1967 г. СССР. Туристы в баре теплохода "Иван Франко" во время рейса по Чёрному морю.

Любили советские туристы и морской отдых. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, Александр Катков

Сентябрь 1970 г. СССР. Казахская ССР. Алма-атинская область. Туристы на привале в горах хребта Заилийский Алатау.

Отпуск в стиле Советского Союза — это как? Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Лето 1973 г. СССР. Крымская область. Туристы на смотровой площадке у замка "Ласточкино гнездо".

Где и как отдыхали туристы из СССР в отпуске? Фото © ТАСС / Юрий Ильенко

Июнь 1973 г. СССР. Кабардино-Балкарская АССР. Туристы у Терскольского водопада в Приэльбрусье.

Во времена Советского Союза туризм был гораздо доступнее. Фото © ТАСС / Борис Корзин

Август 1975 г. СССР. Абхазская АССР. Пицунда. Туристы во время прогулки на водных лыжах рядом с пансионатом "Маяк".

Как отдыхали в отпусках граждане СССР. Фото © ТАСС / И. Двали

Август 1976 г. СССР. Москва. Зарубежные туристы в одном из баров гостиницы "Интурист".

Приезжали в СССР и гости из других стран. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

1 мая 1979 г. СССР. Москва. Иностранные туристы во время демонстрации трудящихся на Красной площади.

Иностранные туристы во времена Союза на Красной площади. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Борис Корзин

Июль 1984 г. СССР. Латвийская ССР. Юрмала. Туристы из Кубы Хосито Гонсалес и Эсперансе Акоста на пляже у Рижского залива.

Туры в СССР были популярны среди иностранцев. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Март 1987 г. СССР. Армянская ССР. Туристы у языческого храма Гарни в долине реки Азат.

Армянская ССР: где и как отдыхали туристы. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Мартин Шахбазян