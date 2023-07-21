Почему на чих отвечают "правду говорю": Найден ответ, и он вынесет мозг

Очень интересно разбирать привычки, ведь большинство из них неосознанные, по рефлексу. Будь то плюнуть через плечо и постучать по дереву, так и в ответ чихнувшему человеку сказать: вот, видишь? Правду говорю. Наверняка многие ваши знакомые, да и вы сами, частенько так делают. Но почему? Откуда пошла традиция так отвечать?

Есть несколько версий — одна безумнее другой. Не обошлось и без мистики, разумеется. Начнём с самой рациональной. Мы не замечаем, но, чихая, человек непроизвольно дёргает головой. Если действие происходило во время разговора с кем-то, собеседник воспринимал кивок как согласие. И потом люди просто начали применять это в шутку, когда в определённых моментах диалога кто-то чихал. Кстати, традиция стара как мир. Есть мнение, что на чих говорили "правда" даже в классической поэме Гомера "Одиссея", написанной до нашей эры.

Почему люди чихают: мифы и легенды, связанные с чиханием. Фото © Shutterstock

Другая версия связана с эзотерикой. Повествует, что наши предки ничего не знали о рефлексах человеческого организма и его защитных механизмах. Но в древности считали, что это божественная высшая сила заставляет человека чихнуть и таким образом считает слова собеседника правдивыми, соглашается с ними.

И самая страшная версия связана тоже с мистикой, но на этот раз с духами злыми. Легенда гласит, что обманывать и всячески вредить словом предков заставляли отрицательные сущности, жившие внутри людей. Духи и бесы не терпели правды, поэтому, услышав такую в разговоре, тут же покидали тело жертвы. Как нетрудно догадаться, происходило это именно через чихание.