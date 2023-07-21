Опрос показал, сколько россиянок хранят куклу Барби из детства

Треть взрослых россиянок до сих пор с нежностью хранят своих Барби, при этом на новых кукол большинство женщин готовы тратить до трёх тысяч рублей ежемесячно. Это выяснили специалисты маркетплейса Ozon, опросив 1508 совершеннолетних жителей российских городов. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Дети тоже отдают предпочтение именно куклам Барби (25%), причём чаще всего россияне покупают набор "Дом мечты", кукол в костюмах Barbie Cutie (плюшевых ленивца, единорога и хаски), тематическую куклу "Няня Скиппер" и коллекционные модели "Барби в шляпе", "Русалочка с разноцветными волосами" и "Барби-мулатка с косичками".

Половина опрошенных (50%) считают, что Барби повлияли на формирование их вкуса в одежде и стиле, а 62% респондентов куклы привили любовь к ярким вещам. Примерно столько же (60%) сообщили, что обожают розовый цвет в одежде, а 21% из них нравится видеть его на других, хотя сами они такие оттенки не носят.

После выхода в прокат фильма "Барби", из-за которого в мире возник дефицит розовой краски, этот цвет стал особенно популярен — так считает 37% опрошенных. Более четверти (28%) чаще обращают на него внимание, ещё 31% не носят вещи этого цвета, но стали чаще замечать его на других.

Любовь к розовому 50% опрошенных россиянок проявляют и в косметике. Так, 15% предпочитают розовую помаду, 14% — тени, 11% — румяна и 10% — подводку для глаз. Этот тренд отмечается и в покупках на маркетплейсе Ozon: в начале июля рост продаж средств для макияжа, маникюра и педикюра в розовых оттенках составил 26% со дня выхода трейлера фильма (5 апреля).