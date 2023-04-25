В США представили первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна, у которой есть своя миссия
Mattel представила первую куклу Барби с синдромом Дауна
Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна. Об этом говорится в публикации телепрограммы Good Morning America.
Первая в мире кукла Барби с синдромом Дауна. Фото © Twitter / Pop Base
"Новая Барби была создана благодаря сотрудничеству между Mattel и Национальным обществом людей с синдромом Дауна, которое называет себя ведущей правозащитной организацией для всех людей с синдромом Дауна (NDSS)", — сказано в материале.
Данная модель ниже ростом и имеет более мелкие черты лица, характерные для людей с синдромом Дауна. В разработке дизайна помогала представитель NDSS Кайла Маккеон, у которой также есть это заболевание. Она хотела, чтобы кукла продемонстрировала возможности человека с данным синдромом.
"[Кукла] определённо станет бестселлером. Не могу дождаться, когда увижу, что у моих друзей и моих сверстников есть кукла, похожая на меня", — отметила Маккеон.
Ранее Лайф писал, что Mattel создала первую куклу со сколиозом. Это младшая сестра Барби, которую зовут Челси.
Twitter / Good Morning America