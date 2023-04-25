В США представили первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна, у которой есть своя миссия

Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна. Об этом говорится в публикации телепрограммы Good Morning America.

Первая в мире кукла Барби с синдромом Дауна. Фото © Twitter / Pop Base

"Новая Барби была создана благодаря сотрудничеству между Mattel и Национальным обществом людей с синдромом Дауна, которое называет себя ведущей правозащитной организацией для всех людей с синдромом Дауна (NDSS)", — сказано в материале.

Данная модель ниже ростом и имеет более мелкие черты лица, характерные для людей с синдромом Дауна. В разработке дизайна помогала представитель NDSS Кайла Маккеон, у которой также есть это заболевание. Она хотела, чтобы кукла продемонстрировала возможности человека с данным синдромом.

"[Кукла] определённо станет бестселлером. Не могу дождаться, когда увижу, что у моих друзей и моих сверстников есть кукла, похожая на меня", — отметила Маккеон.