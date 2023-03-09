13 страшно смешных кукол, которые легко составят конкуренцию знаменитой Барби

"Официальное объявление служб спасения: "Пожалуйста, не пытайтесь вязать куколок крючком!" — licoricegirl.

Фото © Reddit / licoricegirl

"Дочь научным путём выяснила, что шевелящиеся глазки отлично заменяют куклам их оригинальные глаза", — fi-rwr-.

Фото © Reddit / fi-rwr-

"Нельзя допускать, чтобы у меня было много свободного времени..." — that_wild_artsy_1.

Фото © Reddit / that_wild_artsy_1

"Амонгасик на ножках", — forkinthetoaster1228.

Фото © Reddit / forkinthetoaster1228

"Случайно капнул ацетоном на любимую куклу своей дочери. Лицо всё стёрлось, но я нашёл в Интернете видео, где куклам перерисовывают заново лица. Подумал, я тоже так смогу. Не смог", — dharris0885.

Фото © Reddit / dharris0885

"ЭТА кукла в коллекции моей мамы", — lmao_lmao91.

Фото © Reddit / lmao_lmao91

"Когда я был маленьким, обожал отрывать головы куклам моей сестры и рисовать рожицы на шарнире. Возможно, это не так уж и забавно, но я умирал со смеху каждый раз", — TheWoy.

Фото © Reddit / TheWoy

"Дочь решила сделать макияж своим игрушечным принцессам. Попытались всё отмыть, но не получилось. У Золушки выдался особенно тяжёлый день", — stephidabefida5.

Фото © Reddit / stephidabefida5

"Этой кукле не смогли лицо по-нормальному напечатать", — sofyflo.

Фото © Reddit / sofyflo

"Кукла моей дочери уже, конечно, повидала мир..." — iron_guitarist1987.

Фото © Reddit / iron_guitarist1987

"Папа не хотел покупать мне новую игрушку, когда мой Вуди сломался. Тогда в детстве я сделал это существо и бесил его им каждый день целый месяц!" — Newtonhog.

Фото © Reddit / Newtonhog

"Сосед сделал из голов кукол своей дочери горшки для цветов", — Go_Squanch_Yourself.

Фото © Reddit / Go_Squanch_Yourself

"Не знал, что Эльза косоглазая..." — SGuard15.