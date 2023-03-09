13 страшно смешных кукол, которые легко составят конкуренцию знаменитой Барби
64 года назад миру показали первую куклу Барби. Пластиковая красотка пыталась навязать стандарты красоты не одному поколению девочек, но жуть детям всё равно нравится больше. Собрали 13 доказательств.
"Официальное объявление служб спасения: "Пожалуйста, не пытайтесь вязать куколок крючком!" — licoricegirl.
Фото © Reddit / licoricegirl
"Дочь научным путём выяснила, что шевелящиеся глазки отлично заменяют куклам их оригинальные глаза", — fi-rwr-.
Фото © Reddit / fi-rwr-
"Нельзя допускать, чтобы у меня было много свободного времени..." — that_wild_artsy_1.
Фото © Reddit / that_wild_artsy_1
"Амонгасик на ножках", — forkinthetoaster1228.
Фото © Reddit / forkinthetoaster1228
"Случайно капнул ацетоном на любимую куклу своей дочери. Лицо всё стёрлось, но я нашёл в Интернете видео, где куклам перерисовывают заново лица. Подумал, я тоже так смогу. Не смог", — dharris0885.
Фото © Reddit / dharris0885
"ЭТА кукла в коллекции моей мамы", — lmao_lmao91.
Фото © Reddit / lmao_lmao91
"Когда я был маленьким, обожал отрывать головы куклам моей сестры и рисовать рожицы на шарнире. Возможно, это не так уж и забавно, но я умирал со смеху каждый раз", — TheWoy.
Фото © Reddit / TheWoy
"Дочь решила сделать макияж своим игрушечным принцессам. Попытались всё отмыть, но не получилось. У Золушки выдался особенно тяжёлый день", — stephidabefida5.
Фото © Reddit / stephidabefida5
"Этой кукле не смогли лицо по-нормальному напечатать", — sofyflo.
Фото © Reddit / sofyflo
"Кукла моей дочери уже, конечно, повидала мир..." — iron_guitarist1987.
Фото © Reddit / iron_guitarist1987
"Папа не хотел покупать мне новую игрушку, когда мой Вуди сломался. Тогда в детстве я сделал это существо и бесил его им каждый день целый месяц!" — Newtonhog.
Фото © Reddit / Newtonhog
"Сосед сделал из голов кукол своей дочери горшки для цветов", — Go_Squanch_Yourself.
Фото © Reddit / Go_Squanch_Yourself
"Не знал, что Эльза косоглазая..." — SGuard15.
Фото © Reddit / SGuard15
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