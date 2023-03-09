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9 марта, 15:30

13 страшно смешных кукол, которые легко составят конкуренцию знаменитой Барби

64 года назад миру показали первую куклу Барби. Пластиковая красотка пыталась навязать стандарты красоты не одному поколению девочек, но жуть детям всё равно нравится больше. Собрали 13 доказательств.

"Официальное объявление служб спасения: "Пожалуйста, не пытайтесь вязать куколок крючком!" licoricegirl.

Фото © Reddit / licoricegirl

Фото © Reddit / licoricegirl

"Дочь научным путём выяснила, что шевелящиеся глазки отлично заменяют куклам их оригинальные глаза", — fi-rwr-.

Фото © Reddit / fi-rwr-

Фото © Reddit / fi-rwr-

"Нельзя допускать, чтобы у меня было много свободного времени..." that_wild_artsy_1.

Фото © Reddit / that_wild_artsy_1

Фото © Reddit / that_wild_artsy_1

"Амонгасик на ножках", — forkinthetoaster1228.

Фото © Reddit / forkinthetoaster1228

Фото © Reddit / forkinthetoaster1228

"Случайно капнул ацетоном на любимую куклу своей дочери. Лицо всё стёрлось, но я нашёл в Интернете видео, где куклам перерисовывают заново лица. Подумал, я тоже так смогу. Не смог", — dharris0885.

Фото © Reddit / dharris0885

Фото © Reddit / dharris0885

"ЭТА кукла в коллекции моей мамы", — lmao_lmao91.

Фото © Reddit / lmao_lmao91

Фото © Reddit / lmao_lmao91

"Когда я был маленьким, обожал отрывать головы куклам моей сестры и рисовать рожицы на шарнире. Возможно, это не так уж и забавно, но я умирал со смеху каждый раз", — TheWoy.

Фото © Reddit / TheWoy

Фото © Reddit / TheWoy

"Дочь решила сделать макияж своим игрушечным принцессам. Попытались всё отмыть, но не получилось. У Золушки выдался особенно тяжёлый день", — stephidabefida5.

Фото © Reddit / stephidabefida5

Фото © Reddit / stephidabefida5

"Этой кукле не смогли лицо по-нормальному напечатать", — sofyflo.

Фото © Reddit / sofyflo

Фото © Reddit / sofyflo

"Кукла моей дочери уже, конечно, повидала мир..." iron_guitarist1987.

Фото © Reddit / iron_guitarist1987

Фото © Reddit / iron_guitarist1987

"Папа не хотел покупать мне новую игрушку, когда мой Вуди сломался. Тогда в детстве я сделал это существо и бесил его им каждый день целый месяц!" Newtonhog.

Фото © Reddit / Newtonhog

Фото © Reddit / Newtonhog

"Сосед сделал из голов кукол своей дочери горшки для цветов", — Go_Squanch_Yourself.

Фото © Reddit / Go_Squanch_Yourself

Фото © Reddit / Go_Squanch_Yourself

"Не знал, что Эльза косоглазая..." SGuard15.

Фото © Reddit / SGuard15

Фото © Reddit / SGuard15

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

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Reddit / licoricegirl, TheWoy

Сергей Трофимов
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