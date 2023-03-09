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9 марта, 14:48

Шоумен Михаил Шац улетел в Тель-Авив

Телеведущий Михаил Шац* улетел в Тель-Авив после того, как был задержан перед выступлением на Бали. Об этом в соцсетях сообщили организаторы концерта.

"Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта. С Михаилом всё в порядке, он уже сел в свой обратный рейс в Тель-Авив", — говорится в сообщении.

Вместе с тем организаторы попросили прощения у посетителей, которые заплатили за билет на Бали, но так и не смогли посмотреть концерт. А ещё они предоставили информацию по возврату денег и обещают "выяснить причины и обстоятельства иммиграционного рейда".

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Ранее сообщалось, что Михаила Шаца задержали на Бали. Перед концертом шоумена в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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