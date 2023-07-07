Warner Bros. прокомментировала международный скандал из-за карты в фильме "Барби"
Warner Bros. заявила, что карта в фильме "Барби" лишена политической подоплёки
Актриса Марго Робби в роли Барби. Обложка © Кадр из фильма "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбах / "Кинопоиск"
Изображение географической карты в фильме "Барби", которое вызвало запрет на показ картины во Вьетнаме, не имеет никакой политической подоплёки. Как сообщила киностудия Warner Brothers, карта всего лишь имитирует детский рисунок и ничего более.
"Карта в Барбиленде — это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", — приводит газета Variety комментарий студии.
Напомним, фильм студии Warner Bros. "Барби" запретили к показу во Вьетнаме из-за сцены с картой китайского образца. В картине демонстрируется так называемая девятипунктирная карта. Речь идёт о спорных территориях в Южно-Китайском море, на которые Пекин заявляет права. Их принадлежность оспаривает сразу несколько государств, в том числе и Вьетнам.
"Барби" выйдет в прокат по всему миру 21 июля 2023 года. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в главных ролях — Райан Гослинг и Марго Робби.