Warner Bros. прокомментировала международный скандал из-за карты в фильме "Барби"

Изображение географической карты в фильме "Барби", которое вызвало запрет на показ картины во Вьетнаме, не имеет никакой политической подоплёки. Как сообщила киностудия Warner Brothers, карта всего лишь имитирует детский рисунок и ничего более.

"Карта в Барбиленде — это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", — приводит газета Variety комментарий студии.

Напомним, фильм студии Warner Bros. "Барби" запретили к показу во Вьетнаме из-за сцены с картой китайского образца. В картине демонстрируется так называемая девятипунктирная карта. Речь идёт о спорных территориях в Южно-Китайском море, на которые Пекин заявляет права. Их принадлежность оспаривает сразу несколько государств, в том числе и Вьетнам.