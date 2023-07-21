5-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 21 июля

21 июля в народе празднуется день Прокопия-жнеца, Церковь же чтит память великомученика Прокопия Кесарийского. Святой жил в Иерусалиме в период правления императора Диоклетиана. Отец-христианин умер рано, и юношу воспитывала мать-язычница Феодосия. Во времена гонений на верующих Прокопий был отправлен в Александрию для истребления последователей Христа. Но в пути ему явилось распятие и он услышал Божественный голос. Тогда посланник императора обрёл веру. Когда мать об этом узнала, сама пришла и пожаловалась на сына Диоклетиану. Святого арестовали и заключили в тюрьму. Как гласит история, ночью к нему пришёл Иисус Христос, крестил узника и дал имя Прокопий (ранее его звали Неаний). Мужчину пытали и в итоге казнили, так как от христианской веры он не отрёкся.

Чего ждать от пятых лунных суток 21 июля 2023 года

Чего ожидать 21 июля 2023 года от пятых лунных суток? Фото © Shutterstock

В 7:52 по мск в свои права вступил 5-й лунный день, он несёт активную энергетику и проходит под стихией Земли. Луна по-прежнему находится в первой фазе и продолжает расти. Сегодняшнее счастливое число — пять, а предпочтительный цвет — голубой, лазоревый и морской волны. Символом пятых лунных суток является единорог, олицетворяющий целомудрие. По легенде, это мифическое существо открывается взору человека, когда тот движется к духовному развитию или же готовится к кардинальным жизненным изменениям.

5-й день лунного календаря — время, когда нужно определиться с целью. Он отлично подходит для планирования действий, способных повлиять на ваше будущее. Людям легкомысленным сегодня придётся непросто: удача предпочтёт тех, кто не торопится с выводами и, прежде чем принять решение, хорошо подумает и взвесит всё за и против. В пятые лунные сутки Вселенная будет проверять, насколько вы верны своим принципам и убеждениям. Если человек твёрд в выбранном пути, фортуна обязательно встанет на его сторону. А вот даже крошечное сомнение может помешать. Не стоит действовать, если до конца не уверены.

5-й лунный день: что можно делать 21 июля 2023 года

Что можно делать в 5-й лунный день, 21 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

Чтобы пройти проверку и привлечь удачу, следует оставаться верным себе и своим жизненным правилам. Чем можно заниматься в пятые лунные сутки? Разрешается принимать решения, определять будущую цель и планировать дальнейшие действия.

Идеальное время, чтобы устроить праздничное застолье, пригласить друзей и как следует отдохнуть.

В пятый день лунного календаря можно пообщаться с семьёй и коллегами, но злоупотреблять не следует.

Допускается выяснение отношений, но не надо проявлять агрессию, лучше всего обозначить свою позицию по выбранным жизненным принципам и твёрдо её отстаивать.

Сегодня следует подстричь волосы и заняться их уходом. Это способствует росту благосостояния.

Допускаются в пятые лунные сутки занятия спортом, но в умеренных количествах.

Большое внимание уделите своим снам. Если видите дорогу или движение, это хороший знак, сулящий благополучие в жизни. А вот дурные сны в пятый лунный день предупреждают о вероятных проблемах со здоровьем. Поэтому закрывать глаза на него не стоит.

21 июля отмечается народный праздник Прокопий-жнец. Ранее весь этот день трудились мужчины в поле, а женщины, дети и старики — дома. Можно заниматься уборкой, стиркой, шитьём.

Обязательным было сходить в лес за черникой, вкусной и полезной для здоровья.

Разрешается 21 июля трудиться в саду, на земле, навести порядок на огороде, поухаживать за растениями.

Также в день Прокопия-жнеца гадали, совершали различные заговоры, спрашивали про работу, здоровье, будущее супружество.

Что нельзя делать в 5-й день лунного календаря, 21 июля 2023 года

Что нельзя делать в среду, 21 июля, в 5-й лунный день? Фото © Shutterstock

Везение в 5-е лунные сутки сопутствует не всем. Ошибки и оплошности, попытка свернуть с выбранной дорожки могут настроить удачу против вас. Поэтому так важно соблюдать определённые правила. Вероятны потери в бизнесе, заниматься важными и ответственными делами лучше всего в другой день.

Начинать новые дела сегодня не следует. Они приведут к печальному результату.

Для операций с финансами момент неблагоприятный, постарайтесь свести их к минимуму.

Ни в коем случае не общайтесь с начальством, любая беседа может обернуться против вас.

5-й день лунного календаря совершенно не подходит для смены работы, постарайтесь перенести на другое время.

Любых манипуляций с недвижимостью следует строжайше избегать. Велик риск оказаться обманутым.

5-е лунные сутки не подходят для путешествий, переезда и отдыха.

Также не следует заниматься домашними делами, отмечать свадьбу, пытаться зачать ребёнка.

Были и вещи, которые совершать в праздник Прокопия-жнеца, 21 июля, нельзя. По поверьям, в это время водяной очень зол, сидит и ждёт, кого утащить под воду. Поэтому купаться строго-настрого запрещалось.

Нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, на пути будут ждать неудачи.

Согласно приметам, 21 июля нельзя рубить берёзу, обрывать с неё ветки и листья — к проблемам с деньгами.

Нежелательно начинать новые дела, так как успеха в будущем они не принесут.

Нельзя лениться, бездельничать, избегать полезной для людей работы.