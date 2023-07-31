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31 июля, 11:52

Как образ Барби влияет на психику девочек: названы 5 опасных эффектов

Психотерапевт Илларионова: Под влиянием Барби у детей занижается самооценка

<p>Кукла Барби. Обложка © Unsplash</p>

Кукла Барби. Обложка © Unsplash

На протяжении десятков лет нарядная кукла Барби была самым желанным подарком для девочек по всему миру. Несмотря на то, что самой Барби в этом году исполнится уже 64 года, влияние её на женскую психику не ослабевает, а благодаря выходу одноимённого фильма получит новое дыхание. Психотерапевт Александра Илларионова назвала 5 эффектов "синдрома Барби".

Психотерапевт Александра Илларионова. Фото предоставлено Лайфу

Психотерапевт Александра Илларионова. Фото предоставлено Лайфу

"Культ Барби давно действует на психику на бессознательном уровне, её образ воспринимается как эталон женской красоты автоматически, на протяжении многих и многих лет не подвергаясь критическому переосмыслению. В какой-то момент для описания влияния Барби был придуман термин "синдром Барби", который можно охарактеризовать следующими психологическими эффектами", — рассказала Илларионова.

5 признаков "синдрома Барби"

1. Отсутствие стремления к индивидуальности

Наличие одобряемого в массовом порядке эталона красоты убивает стремление к индивидуальности, говорит психотерапевт. Девушки не хотят быть похожими на себя, они хотят соответствовать эталону. Несмотря на то что Барби уже много лет, до сих пор в культуре не создано альтернативы этому образу. Нет и тренда на популяризацию индивидуальности. Часто девушки стремятся менять что-то в своей внешности не потому, что им это не нравится, а только для того, чтобы соответствовать стандарту.

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2. Низкая самооценка

Исследование, проведённое в 2006 году в Великобритании, показало, что девочки, которым демонстрировали картинки с Барби, заявили о более низкой самооценке и большем желании похудеть, чем девочки, которым показывали картинки с другими игрушками. Аналогичное исследование было проведено в Нидерландах, где девочки в возрасте 7–11 лет, игравшие с Барби, старались есть меньше, чем их ровесницы, игравшие с другими куклами. Таким образом, можно говорить о том, что под влиянием образа Барби у детей и подростков формируется изменённое восприятие своего внешнего вида, появляется неудовлетворённость собой и заниженная самооценка, отмечает Илларионова.

3. Стремление к идеалу

Барби идеальна всегда и во всём: она идеально одета и причёсана, у неё идеальный мужчина и идеальный дом. И в её мире это может быть нормальным, но в мире живых людей стремление к идеалу может основательно испортить жизнь, предупреждает собеседница Лайфа. Стремление к идеалу лишает человека нормальных ориентиров, помогающих отделять плохое от хорошего. Нездоровый перфекционизм не приводит к успеху, наоборот, он способствует развитию постоянного недовольства собой, неуверенности и обесценивания себя.

4. Излишняя сексуализация

Барби — игрушка для детей, но эта игрушка имеет образ взрослой женщины, имеющей партнёра. Её наряды часто вызывающи и излишне сексуальны для понимания девочками младшего и подросткового возраста. И это может способствовать их более ранней сексуализации и развитию стремления раньше положенного времени выглядеть и вести себя так, как это делают взрослые женщины, добавляет психотерапевт.

5. Гендерные стереотипы

В 60-е годы прошлого века образ Барби соответствовал распространённому в то время гендерному стереотипу "идеальной домохозяйки", сосредоточенной на себе, семье и муже. Тот же посыл он транслирует и сегодня, несмотря на то что роль и положение женщины в обществе сильно изменились. Красота и гламурность преподносятся как главные женские качества в ущерб другим аспектам личности.

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Внешности Барби подражают уже более полувека, причём не только дети, но и взрослые женщины, готовые ради сходства даже на пластические операции. О причинах такой популярности знаменитых кукол рассказала психолог Наталия Варская. А психолог Ирина Коржаева объяснила, нормально ли хранить свою куклу Барби, когда у самой уже дети и ипотека.

Ольга Годуненко
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