Как образ Барби влияет на психику девочек: названы 5 опасных эффектов

На протяжении десятков лет нарядная кукла Барби была самым желанным подарком для девочек по всему миру. Несмотря на то, что самой Барби в этом году исполнится уже 64 года, влияние её на женскую психику не ослабевает, а благодаря выходу одноимённого фильма получит новое дыхание. Психотерапевт Александра Илларионова назвала 5 эффектов "синдрома Барби".

Психотерапевт Александра Илларионова. Фото предоставлено Лайфу

"Культ Барби давно действует на психику на бессознательном уровне, её образ воспринимается как эталон женской красоты автоматически, на протяжении многих и многих лет не подвергаясь критическому переосмыслению. В какой-то момент для описания влияния Барби был придуман термин "синдром Барби", который можно охарактеризовать следующими психологическими эффектами", — рассказала Илларионова.

5 признаков "синдрома Барби"

1. Отсутствие стремления к индивидуальности Наличие одобряемого в массовом порядке эталона красоты убивает стремление к индивидуальности, говорит психотерапевт. Девушки не хотят быть похожими на себя, они хотят соответствовать эталону. Несмотря на то что Барби уже много лет, до сих пор в культуре не создано альтернативы этому образу. Нет и тренда на популяризацию индивидуальности. Часто девушки стремятся менять что-то в своей внешности не потому, что им это не нравится, а только для того, чтобы соответствовать стандарту.

2. Низкая самооценка Исследование, проведённое в 2006 году в Великобритании, показало, что девочки, которым демонстрировали картинки с Барби, заявили о более низкой самооценке и большем желании похудеть, чем девочки, которым показывали картинки с другими игрушками. Аналогичное исследование было проведено в Нидерландах, где девочки в возрасте 7–11 лет, игравшие с Барби, старались есть меньше, чем их ровесницы, игравшие с другими куклами. Таким образом, можно говорить о том, что под влиянием образа Барби у детей и подростков формируется изменённое восприятие своего внешнего вида, появляется неудовлетворённость собой и заниженная самооценка, отмечает Илларионова.

3. Стремление к идеалу Барби идеальна всегда и во всём: она идеально одета и причёсана, у неё идеальный мужчина и идеальный дом. И в её мире это может быть нормальным, но в мире живых людей стремление к идеалу может основательно испортить жизнь, предупреждает собеседница Лайфа. Стремление к идеалу лишает человека нормальных ориентиров, помогающих отделять плохое от хорошего. Нездоровый перфекционизм не приводит к успеху, наоборот, он способствует развитию постоянного недовольства собой, неуверенности и обесценивания себя.

4. Излишняя сексуализация Барби — игрушка для детей, но эта игрушка имеет образ взрослой женщины, имеющей партнёра. Её наряды часто вызывающи и излишне сексуальны для понимания девочками младшего и подросткового возраста. И это может способствовать их более ранней сексуализации и развитию стремления раньше положенного времени выглядеть и вести себя так, как это делают взрослые женщины, добавляет психотерапевт.

5. Гендерные стереотипы В 60-е годы прошлого века образ Барби соответствовал распространённому в то время гендерному стереотипу "идеальной домохозяйки", сосредоточенной на себе, семье и муже. Тот же посыл он транслирует и сегодня, несмотря на то что роль и положение женщины в обществе сильно изменились. Красота и гламурность преподносятся как главные женские качества в ущерб другим аспектам личности.