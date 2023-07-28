Психолог разоблачила грандиозный трюк с превращением Барби в икону для девочек всего мира

Внешности Барби подражают уже более полувека, причём не только дети, но и взрослые женщины, готовые ради сходства даже на пластические операции. О причинах такой популярности знаменитых кукол рассказала психолог Наталия Варская.

"Почти все девочки играли в Барби. Популярность этой куклы сродни популярности рэпа или совершенно пустым и некачественным поп-хитам. Фуги Баха или музыка Рахманинова никогда не становились всенародными хитами. Отсюда печальный вывод: так устроен мир — развитым эстетическим вкусом обладает меньшинство населения планеты", — поделилась мыслями на тему психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Девочки стремятся подражать маме или старшим сёстрам. А Барби воплощает как раз не детский образ, а облик взрослой девушки, во многом её феномен обусловлен именно этим, объяснила она. По словам Варской, к созданию таких "примеров для подражания" привлекают психологов, которым ставят цель сделать население глупее, чтобы им можно было легче манипулировать. Исходя из этого, можно сделать прогноз, что рано или поздно на смену Барби придёт другой идол, целью которого будет та же примитивизация умов.

В заключение Варская добавила, что не все девочки, игравшие в Барби, становятся глупыми куклами. В первую очередь это зависит от воспитания, семейных ценностей и культуры в доме, где растёт ребёнок: книг, музыки и фильмов. Всё это остаётся в подсознании детей и после пубертатного периода выходит уже на уровень сознания.