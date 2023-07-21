Психолог объяснила, нормально ли хранить свою куклу Барби, когда у самой уже дети и ипотека

Излишне трепетное отношение взрослого человека к атрибутам детства — это признак травмы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Ирина Коржаева, комментируя исследование о том, что треть совершеннолетних россиянок до сих пор хранят свою куклу Барби, а то и не одну.

По словам собеседницы Лайфа, некоторые взрослые, у которых не сохранилось кукол из детства, даже сейчас покупают себе новых Барби, будто пытаясь снова пережить те самые чувства и эмоции, которые получали когда-то в момент приобретения новой игрушки. Некоторым удаётся это компенсировать через подарки для своих детей. И в принципе, по мнению психолога, это не так страшно, чем когда взрослая девушка стремится получить эмоции не путём покупки куклы, а подражая её образу.

"В этом случае проявляется разрушительная обратная сторона, когда девушки неосознанно стараются быть похожими на эти кукольные образы. Отсюда эти повальные пластические операции, похожие лица, стремление к "идеальной жизни", но при этом полный провал эмоционального интеллекта, духовности и человеческих ценностей. Ведь это настоящая катастрофа, когда девочки мечтают стать не актрисой, певицей, журналистом или врачом, а эскортницей или любовницей", — рассуждает собеседница Лайфа.

Кстати, сама Ирина Коржаева вспоминает, что ей в детстве нравилась кукла Сидни — ей она казалась более "умной", чем Барби, которая попала к российским покупателям как символ "значимых свобод, ранее недоступных и часто осуждаемых социумом". Это открытая сексуальность, свобода в самовыражении, красивая, яркая, беззаботная жизнь, рассуждает психолог.

"Пропаганда "лёгкой жизни" идёт из каждого утюга, а тема секса по-прежнему табуирована, это тянет за собой повышение уровня ранних сексуальных связей и ранней беременности, преступности сексуального характера. Конечно, красивая жизнь — это прекрасно, но не тогда, когда она выходит из пустот пластикового тела", — добавила Коржаева.