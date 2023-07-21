Регион

Уведомления отключены

21 июля, 12:26

Психолог объяснила, нормально ли хранить свою куклу Барби, когда у самой уже дети и ипотека

Психолог Коржаева: Интерес к куклам Барби у взрослого человека может быть признаком травмы

<p>Интерес к куклам Барби у взрослого человека может быть признаком травмы. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/OwFURNr9NW0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Elena Mishlanova / Unsplash </a></p>

Интерес к куклам Барби у взрослого человека может быть признаком травмы. Фото © Elena Mishlanova / Unsplash

Излишне трепетное отношение взрослого человека к атрибутам детства — это признак травмы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Ирина Коржаева, комментируя исследование о том, что треть совершеннолетних россиянок до сих пор хранят свою куклу Барби, а то и не одну.

По словам собеседницы Лайфа, некоторые взрослые, у которых не сохранилось кукол из детства, даже сейчас покупают себе новых Барби, будто пытаясь снова пережить те самые чувства и эмоции, которые получали когда-то в момент приобретения новой игрушки. Некоторым удаётся это компенсировать через подарки для своих детей. И в принципе, по мнению психолога, это не так страшно, чем когда взрослая девушка стремится получить эмоции не путём покупки куклы, а подражая её образу.

"В этом случае проявляется разрушительная обратная сторона, когда девушки неосознанно стараются быть похожими на эти кукольные образы. Отсюда эти повальные пластические операции, похожие лица, стремление к "идеальной жизни", но при этом полный провал эмоционального интеллекта, духовности и человеческих ценностей. Ведь это настоящая катастрофа, когда девочки мечтают стать не актрисой, певицей, журналистом или врачом, а эскортницей или любовницей", — рассуждает собеседница Лайфа.

Кстати, сама Ирина Коржаева вспоминает, что ей в детстве нравилась кукла Сидни — ей она казалась более "умной", чем Барби, которая попала к российским покупателям как символ "значимых свобод, ранее недоступных и часто осуждаемых социумом". Это открытая сексуальность, свобода в самовыражении, красивая, яркая, беззаботная жизнь, рассуждает психолог.

"Пропаганда "лёгкой жизни" идёт из каждого утюга, а тема секса по-прежнему табуирована, это тянет за собой повышение уровня ранних сексуальных связей и ранней беременности, преступности сексуального характера. Конечно, красивая жизнь — это прекрасно, но не тогда, когда она выходит из пустот пластикового тела", — добавила Коржаева.

Психолог объяснил, почему кукла Маша проигрывает американской "сестрёнке" Барби

Психолог объяснил, почему кукла Маша проигрывает американской "сестрёнке" Барби

Ранее Лайф сообщал, что треть взрослых россиянок до сих пор с нежностью хранят своих Барби, при этом на новых кукол большинство женщин готовы тратить до трёх тысяч рублей ежемесячно. Половина опрошенных (50%) считают, что Барби повлияла на формирование их вкуса в одежде и стиле, а 62% респондентов куклы привили любовь к ярким вещам.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров