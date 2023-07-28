Нейросеть показала, как выглядели бы знаменитые актёры СССР в образах Барби и Кена

В современном мире цифровой магии царство искусственного интеллекта превратило в жизнь неожиданную фантазию — советские актёры предстали в образах кукол Барби и Кена! Во вселенную знаменитой блондинки в розовом стремительно вошли звёзды СССР: Михаил Боярский, Александр Абдулов, Ирина Муравьёва, Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко, Наталья Варлей и Юрий Никулин. И, кажется, им очень идут образы культовых кукол. Посмотрите сами.

Михаил Боярский — от лихого героя до Кена-сердцееда

По версии нейросети, Михаил Боярский стал бы невероятно обворожительным Кеном. Фото © LIFE / bairbie.me

Тысяча чертей! Вы недооценивали возможности нейросети всё это время. Удалой и харизматичный Михаил Боярский претерпел фантастическое превращение в настоящего сексуального джентльмена, способного покорить сердце любой Барби, будь то с гнущимися коленками или не очень. В стильном костюме в образе Кена он очаровывает публику своей пластиковой харизмой. Подвинься, Ромео, теперь Кен-Михаил тут самый завидный жених.

Александр Абдулов — от задумчивого злодея до прекрасного принца

Александра Абдулова в виде Кена нейрость сделала очень сексуальным. Фото © LIFE / bairbie.me

Приготовьтесь очаровываться. Нейросеть махнула своей палочкой и превратила знаменитого советского актёра Александра Абдулова в накачанного принца с расстёгнутой рубашкой в стиле Стаса Михайлова. Ушёл тот задумчивый злодей, и на его месте появилась харизматичная и очаровательная фигура Кена, которая заставила бы покраснеть Барби, а заодно и Золушку.

Ирина Муравьёва — от советской женщины до сексуальной спортсменки

Ирине Муравьёвой нейросеть подобрала образ Барби-спортсменки. Фото © LIFE / bairbie.me

Самая популярная звезда СССР Ирина Муравьёва стала ещё обаятельнее и привлекательнее благодаря шалостям искусственного интеллекта. Актриса перенеслась на высокую гору и надела облегающий костюм для скалолазания: это ли не чудо? У новоиспечённой Барби такой выразительный бюст, что Москва захлебнулась бы в слезах счастья от нового образа артистки. У подножия горы, вероятно, стоит толпа Кенов с серенадой "Позвони мне, позвони". Только вот с руками у культовой куклы явно какие-то проблемы: будем надеяться, что страховка держит её очень крепко.

Алиса Фрейндлих — от мымры до неотразимой бизнесвумен

Знаменитую Алису Фрейндлих нейросеть представила в образе Барби-бизнесвумен. Фото © LIFE / bairbie.me

Алиса Фрейндлих известна своими ролями довольно чёрствых и статных женщин, иногда даже с флёром мымры. Нейросеть тоже не смогла устоять и решила сделать из актрисы СССР женственную красавицу, хотя и не сняла с Фрейндлих деловой костюм. Получилась стильная Барби, очевидно, связанная с офисной работой или бизнесом.

Людмила Гурченко — от советской актрисы до звезды танцпола

Людмилу Гурченко нейросеть превратила в Барби — звезду танцпола. Фото © LIFE / bairbie.me

Принимая свою внутреннюю диву, Людмила Гурченко превращается в ослепительную звезду Барби! Завораживающим взглядом пластмассовая дива смотрит вдаль, как бы давая понять: "ещё 5 минут — и я разорву этот танцпол". Причёска у культовой куклы Барби-Людмилы просто бомба! Видимо, югославский шампунь завезли…

Наталья Варлей — из кавказской пленницы в топ-модели

Так, по версии нейросети, выглядела бы Наталья Варлей, если бы превратилась в Барби-топ-модель. Фото © LIFE / bairbie.me

Держитесь за шляпы, господа, поскольку Наталья Варлей меняет свои авантюрные роли в кино на новую. Звезда СССР, когда-то роковая и напористая женщина, по воле искусственного интеллекта превратилась в модницу Барби. Выйдя на подиум с яростной уверенностью, Варлей демонстрирует последнюю модель одежды, обращая на себя внимание без особых усилий. Она была студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей, а в новом образе актриса теперь ещё и культовая Барби.

Юрий Никулин — от клоуна до супермачо

Юрия Никулина нейросеть показала в виде супермачо с добрым взглядом. Фото © LIFE / bairbie.me