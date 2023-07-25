Подарок Джима Керри и первый поцелуй: Бузова, Волочкова, Блёданс, Утяшева и Погребняк рассказали Life.ru о своих первых куклах Барби

Дело в том, что у меня в детстве не то чтобы куклы Барби не было, у меня вообще не было кукол, игрушек практически никаких. Я с пяти лет была одержима балетом. А игрушки все хороши, главное, чтобы у детей было хорошее настроение, чтобы было с кем поиграть, — это тоже очень важно. У моей дочки были куклы Барби. И "Монстер хай", которые дочь очень любила, коллекционировала. У Ариши не было недостатка, потому что всё то, чего не хватало в детстве мне, я решила предоставить дочери. И был однажды трогательный момент. У нас с Джимом Керри были романтические отношения в своё время: мы и в Москве встречались, и в Америке, и несколько лет назад. Аришке было, по-моему, лет 11 или 12, да, значит, пять лет назад. Вот тогда Джим Керри, мой добрый друг, прислал целую коробку с куклами Барби — это, конечно, Аришу привело в восторг