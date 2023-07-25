Подарок Джима Керри и первый поцелуй: Бузова, Волочкова, Блёданс, Утяшева и Погребняк рассказали Life.ru о своих первых куклах Барби
Розовый эксклюзив от Life.ru! Пока ждём премьеру "Барби" в России, решили расспросить наших любимых звёздных девочек про их первые куклы. Тоже Барби, разумеется. Внимание, материал полон любви и ностальгии.
Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева, Эвелина Блёданс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сорокин Донат / Карпухин Сергей / Тараканов Вадим, © Shutterstock
Мир сходит с ума из-за нового фильма про Барби. В чём секрет его успеха: участие Марго Робби и Райана Гослинга, тонны розового цвета или ностальгия, которая просыпается в зрителях? Не найдётся, наверное, ни одной девочки, кто не мечтал бы о Барби в детстве. Многие из нас дорожат блондинкой, сохраняя память и тёплые воспоминания до сих пор. Life.ru стало интересно, а в какие куклы играли наши любимые знаменитости. С этим вопросом мы и пришли к звёздным девочкам. Кому Бабри подарил Джим Керри? Кто целовался с будущим мужем, пока играл с куклой? Кто внезапно нашёл у себя незакрытый гештальт из-за Барби? Знаменитости честно обо всем рассказали в розовом эксклюзиве на Life.ru.
Эвелина Блёданс, телеведущая
Теледива Эвелина Блёданс поделилась воспоминаниями о первой Барби, которую взяла в руки. И произошло это в тот же день, что и поцелуй с будущим мужем. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Начнём с того, что у меня никогда не было Барби. Может быть, я несчастный человек, раз мне что-то в этой жизни не додали. Но так получилось, что и потом родились сыновья. А в моём детстве Барби ещё не было. Поэтому впервые я увидела эту куклу, когда поступила в Санкт-Петербургский институт театра, музыки и кинематографии. Мы все прошли из группы: Настя Мельникова, Варвара Владимирова, Стыцковский, Акопян. Потом вместе поехали на дачу к Насте. Так что впервые в эту куклу я играла в комнате, которую мне выделили на ночь после вечеринки. Там я в первый раз поцеловалась со своим будущим мужем Юрием Стыцковским, в этой мансарде. Не знаю, что больше нравилось: целоваться или играться в куклы. А там была их целая куча, наверное, штук десять великолепных разных Барби
Эвелина Блёданс, телеведущая
Мария Погребняк, блогер, модель
Блогер Мария Погребняк рассказала Life.ru, что первой куклой Барби в детстве у неё была русалка с цветными волосами. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
А у меня первая кукла Барби была русалкой. Помню, мне её привезли из-за границы — крёстный. И когда решила её искупать, удивилась: её цветные волосы, соприкоснувшись с водой, стали обычными. Она превратилась в тотал блонд. Я так испугалась! Подумала, что испортила свою первую куклу Барби. Стала фломастером её красить. А когда волосы у куклы высохли, она опять приобрела этот цвет, который был первоначально. А после, уже у меня дома, появилась для куклы Барби машина и ребёночек-пупсик. А вот в Кена играть не любила, поэтому я его всё время куда-то убирала
Мария Погребняк
Анастасия Волочкова, балерина
Королева русского шпагата вспомнила, как её добрый друг Джим Керри прислал дочери целую коробку разных Барби. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
Дело в том, что у меня в детстве не то чтобы куклы Барби не было, у меня вообще не было кукол, игрушек практически никаких. Я с пяти лет была одержима балетом. А игрушки все хороши, главное, чтобы у детей было хорошее настроение, чтобы было с кем поиграть, — это тоже очень важно. У моей дочки были куклы Барби. И "Монстер хай", которые дочь очень любила, коллекционировала. У Ариши не было недостатка, потому что всё то, чего не хватало в детстве мне, я решила предоставить дочери. И был однажды трогательный момент. У нас с Джимом Керри были романтические отношения в своё время: мы и в Москве встречались, и в Америке, и несколько лет назад. Аришке было, по-моему, лет 11 или 12, да, значит, пять лет назад. Вот тогда Джим Керри, мой добрый друг, прислал целую коробку с куклами Барби — это, конечно, Аришу привело в восторг
Анастасия Волочкова, балерина
Ольга Бузова, певица
Певица и дива Ольга Бузова вспомнила, что куклы Барби у неё не было. Но не расстроилась, ведь настоящая куколка — это она сама. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Когда задали вопрос, какая у меня была первая кукла Барби, кто подарил и какие тогда были эмоции, сразу же обратилась к мамочке с вопросом: "Мамуль, а у меня вообще была кукла Барби?" В общем, ни я, ни мама этот факт из моего детства не помним. Мама мне написала дословно: "Не помню, вроде это не твоя была тема". Я как-то, мне кажется, вообще не по куклам, была девчонка-пацанка. Очень рано повзрослела, потому что в пять лет в школу пошла. И вот пытаюсь вспомнить, была ли у меня Барби вообще. Как выяснилось благодаря этому фильму, у меня есть незакрытый гештальт: по-моему, у меня никогда и не было этой Барби. Потому что куколка — это я. А зачем мне две куклы, если есть оригинал
Ольга Бузова, певица
Ляйсан Утяшева, российская спортсменка
Лейсан Утяшева с гордостью напомнила, что есть Барби с её лицом. И также рассказала про любимую куклу из детства. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Как мы помним, Барби сделали и мою эксклюзивную куклу, так что для меня вообще Барби — это нечто особенное. Это действительно была самая желанная кукла. Когда мне было 8–9–10 лет, мама накопила деньги и подарила мне Барби. Она у меня до сих пор живёт, это память. А фильм про Барби я пока не смотрела
Ляйсан Утяшева, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике
Ну как, понравился наш розовый эксклюзив от Life.ru? Уверены, эти чудесные воспоминания любимых знаменитостей заставили вас загореться желанием позвонить маме и тоже спросить, как там любимая кукла из детства поживает. А если знаменитой блондинки на полке не оказалось, то почему бы прямо сейчас не купить себе или ребёнку такую куклу?
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