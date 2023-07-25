Показалось или самые страшные 10 фото в вашей жизни? Вот как мозг играет с нами злую шутку

Наш мозг ищет смысл и порядок в окружающем мире и иногда находит знакомые образы в объектах там, где их нет. Этот эффект называется парейдолия. В подборке ниже — 10 фото, которые точно вызовут этот эффект, так что приготовьтесь!