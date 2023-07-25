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25 июля, 05:00

Показалось или самые страшные 10 фото в вашей жизни? Вот как мозг играет с нами злую шутку

Наш мозг ищет смысл и порядок в окружающем мире и иногда находит знакомые образы в объектах там, где их нет. Этот эффект называется парейдолия. В подборке ниже — 10 фото, которые точно вызовут этот эффект, так что приготовьтесь!

"Такого вы точно не видели", — Petaaa.

Фото © Reddit / Petaaa

Фото © Reddit / Petaaa

"Водопад в виде молодой девушки в платье", — uglyorgan8038.

Фото © Reddit / uglyorgan8038

Фото © Reddit / uglyorgan8038

"Ну пустите её уже... Хотя лучше не надо", — mike_pants.

Фото © Reddit / mike_pants

Фото © Reddit / mike_pants

"Воздушная гитара!" TheMonkeyz.

Фото © Reddit / TheMonkeyz

Фото © Reddit / TheMonkeyz

"Дай-ка подумать", — Elastico345.

Фото © Reddit / Elastico345

Фото © Reddit / Elastico345

"Кто эта прекрасная незнакомка?" Vishwasm123.

Фото © Reddit / Vishwasm123

Фото © Reddit / Vishwasm123

"Вы тоже это видите?" Tullov.

Фото © Reddit / Tullov

Фото © Reddit / Tullov

"Ну и жуть", — Ultramen1.

Фото © Reddit / Ultramen1

Фото © Reddit / Ultramen1

"К нам на огонёк зашёл Дэнни Де Вито", — Reese0177.

Фото © Reddit / Reese0177

Фото © Reddit / Reese0177

"Ням!" mike_pants.

Фото © Reddit / mike_pants

Фото © Reddit / mike_pants

10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

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Reddit / Petaaa, mike_pants

Сергей Трофимов
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