Показалось или самые страшные 10 фото в вашей жизни? Вот как мозг играет с нами злую шутку
Наш мозг ищет смысл и порядок в окружающем мире и иногда находит знакомые образы в объектах там, где их нет. Этот эффект называется парейдолия. В подборке ниже — 10 фото, которые точно вызовут этот эффект, так что приготовьтесь!
"Такого вы точно не видели", — Petaaa.
Фото © Reddit / Petaaa
"Водопад в виде молодой девушки в платье", — uglyorgan8038.
Фото © Reddit / uglyorgan8038
"Ну пустите её уже... Хотя лучше не надо", — mike_pants.
"Воздушная гитара!" — TheMonkeyz.
Фото © Reddit / TheMonkeyz
"Дай-ка подумать", — Elastico345.
Фото © Reddit / Elastico345
"Кто эта прекрасная незнакомка?" — Vishwasm123.
Фото © Reddit / Vishwasm123
"Вы тоже это видите?" — Tullov.
Фото © Reddit / Tullov
"Ну и жуть", — Ultramen1.
Фото © Reddit / Ultramen1
"К нам на огонёк зашёл Дэнни Де Вито", — Reese0177.
Фото © Reddit / Reese0177
"Ням!" — mike_pants.
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Reddit / Petaaa, mike_pants