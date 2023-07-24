Добронравов молится о возвращении "Сватов"

Народный артист России Фёдор Добронравов, чья роль в сериале "Сваты" сделала его кумиром миллионов, признался, что был бы не прочь вернуться к роли Ивана Будько в восьмом сезоне юмористической саги. Пообещать, что у "Сватов" есть будущее, актёр, к сожалению не смог, но надежда, по его словам, умирает последней.

"Мы молимся, хотим. Но, как Господь управит, так и будет", — приводит слова Добронравова Teleprogramma.