Добронравов молится о возвращении "Сватов"
Фёдор Добронравов признался, что был бы рад вернуться к роли Ивана Будько в "Сватах"
Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко блистательно сыграли семейную пару Ивана и Валюхи Будько. Кадр из сериала "Сваты-7" © Сайт "Кинопоиск"
Народный артист России Фёдор Добронравов, чья роль в сериале "Сваты" сделала его кумиром миллионов, признался, что был бы не прочь вернуться к роли Ивана Будько в восьмом сезоне юмористической саги. Пообещать, что у "Сватов" есть будущее, актёр, к сожалению не смог, но надежда, по его словам, умирает последней.
"Мы молимся, хотим. Но, как Господь управит, так и будет", — приводит слова Добронравова Teleprogramma.
Секрет успеха этого сериала, по мнению артиста, заключается в том, что он создан с "любовью". Кроме того, "Сваты" стали в некотором роде просветительским проектом для иностранцев. Как выразился Добронравов, многие зарубежные зрители ценят этот проект как "какое-то окошко туда, в нашу романтику советскую, в наш быт семейный, в наш юмор".
Напомним, что украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая в "Сватах" старшую внучку Женю Ковалёву, заявила, что считает своих российских коллег по сериалу врагами. С самого начала спецоперации она выступает с антироссийских позиций, а недавно и вовсе призвала украинцев не слушать российскую музыку. Такая позиция "киновнучки" возмутила её сериальную "бабушку", а в жизни — советскую и российскую актрису Татьяну Кравченко. Она призналась, что до начала СВО Анна Кошмал была другим человеком, очень спокойным и немногословным и никакой вражды между ними в то время не было. Другая звезда "Сватов" — Олеся Железняк — увидела признаки болезни в желании Украины перечеркнуть собственную историю. Происходящее с этой страной в последние годы стало для звезды "огромным горем". Но именно в стремлении киевских властей искоренить их связь с русской культурой, по её словам, и состояла предпосылка к сегодняшнему конфликту.