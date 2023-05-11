Звезда "Сватов" увидела признаки болезни в желании Украины перечеркнуть собственную историю

Актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк назвала болезнью попытку Украины стереть общую с Россией историю. Своим мнением она поделилась с телеведущей Юлией Меньшовой в рамках её авторского шоу на YouTube.

Актриса рассказала, что её родители родом из Днепропетровской области, да и сама Железняк провела на Украине большую часть своего детства. Происходящее с этой страной в последние годы стало для звезды "огромным горем". Но именно в стремлении киевских властей искоренить их связь с русской культурой, по её словам, и состояла предпосылка к сегодняшнему конфликту.

"То, что люди так неистово стали стараться отделиться, забыть общее прошлое, выкорчёвывая всё, в этом есть какое-то нездоровье", — добавила звезда "Сватов".