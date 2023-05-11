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11 мая, 08:57

Звезда "Сватов" увидела признаки болезни в желании Украины перечеркнуть собственную историю

Актриса Железняк осудила Киев за желание перечеркнуть общее прошлое с Россией

<p>Олеся Железняк прославилась благодаря роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты". Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NbypvUYDSgQ&list=PLxXOH1KX3L9y-hq-36fGwEZff_Eqn67JN" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Студия "Квартал 95" </a></p>

Олеся Железняк прославилась благодаря роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты". Кадр из видео © YouTube / Студия "Квартал 95"

Актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк назвала болезнью попытку Украины стереть общую с Россией историю. Своим мнением она поделилась с телеведущей Юлией Меньшовой в рамках её авторского шоу на YouTube.

Актриса рассказала, что её родители родом из Днепропетровской области, да и сама Железняк провела на Украине большую часть своего детства. Происходящее с этой страной в последние годы стало для звезды "огромным горем". Но именно в стремлении киевских властей искоренить их связь с русской культурой, по её словам, и состояла предпосылка к сегодняшнему конфликту.

"То, что люди так неистово стали стараться отделиться, забыть общее прошлое, выкорчёвывая всё, в этом есть какое-то нездоровье", — добавила звезда "Сватов".

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Ранее Лайф писал, что мнение Олеси Железняк разделяет и актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валентины Будько в тех же "Сватах". Она призналась, что шокирована поведением своей украинской коллеги по сериалу Анны Кошмал, которая играла в любимом миллионами сериале её внучку. Кравченко призналась, что до начала СВО Кошмал была другим человеком.

Марина Калегина
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