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24 июля, 22:56

Ещё одна: Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии

ORF: Ещё одна женщина обвинила солиста Rammstein Тилля Линдеманна в насилии

<p>Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Обложка © ТАСС / STAR-MEDIA / via www.imago-images.de</p>

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Обложка © ТАСС / STAR-MEDIA / via www.imago-images.de

Против солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна выдвинуто новое обвинение в насилии, пишет портал ORF. На этот раз пострадавшей оказалась австрийка Беате Х. (имя изменено по её просьбе).

По словам австрийки, её пригласили на вечеринку с участниками группы через соцсети. Во время тусовки Линдеманн позвал её и нескольких девушек в свой номер, где попытался вступить с ними в половую связь.

Пострадавшая утверждает, что она отказала Линдеманну, после чего тот швырнул её на кровать, несколько раз ударив по ягодицам.

Напомним, за последние несколько месяцев более десятка женщин обратилось в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать.

На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

Кроме того, другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна. Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за предъявленных её ведущему вокалисту обвинений в изнасиловании.

Анатолий Симоненко
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