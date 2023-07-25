Ещё одна: Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии
ORF: Ещё одна женщина обвинила солиста Rammstein Тилля Линдеманна в насилии
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Обложка © ТАСС / STAR-MEDIA / via www.imago-images.de
Против солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна выдвинуто новое обвинение в насилии, пишет портал ORF. На этот раз пострадавшей оказалась австрийка Беате Х. (имя изменено по её просьбе).
По словам австрийки, её пригласили на вечеринку с участниками группы через соцсети. Во время тусовки Линдеманн позвал её и нескольких девушек в свой номер, где попытался вступить с ними в половую связь.
Пострадавшая утверждает, что она отказала Линдеманну, после чего тот швырнул её на кровать, несколько раз ударив по ягодицам.
Напомним, за последние несколько месяцев более десятка женщин обратилось в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать.
Кроме того, другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна. Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за предъявленных её ведущему вокалисту обвинений в изнасиловании.