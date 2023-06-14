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14 июня, 15:30

На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

Берлинская прокуратура инициировала проверку вокалиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна после жалоб со стороны поклонниц на домогательства и изнасилования со стороны певца. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники.

"Расследование начато по подозрению в нарушении статьи 177 Уголовного кодекса Германии ("Сексуальное домогательство, принуждение к сексу, изнасилование". — Прим. Лайфа)", говорится в тексте.

По данным BILD, в основу уголовного дела легли показания по двум случаям. Первое заявление поступило в полицию Берлина, второе — в прокуратуру немецкой столицы. Жертвы утверждают, что имели место половые акты, насилие и жестокое обращение.

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Напомним, за последний месяц более десятка женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми
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