На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

Берлинская прокуратура инициировала проверку вокалиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна после жалоб со стороны поклонниц на домогательства и изнасилования со стороны певца. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По данным BILD, в основу уголовного дела легли показания по двум случаям. Первое заявление поступило в полицию Берлина, второе — в прокуратуру немецкой столицы. Жертвы утверждают, что имели место половые акты, насилие и жестокое обращение.

Напомним, за последний месяц более десятка женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна.