Фанатка рассказала, как Тилль Линдеманн накачал её наркотиками и грубо приставал

Поклонница Rammstein обвинила лидера коллектива Тилля Линдеманна в том, что он подсыпал ей в алкоголь наркотики, чтобы склонить к интимной близости. Об этом пишет Chaoszine со ссылкой на твиттер девушки, где она поделилась историей.

Шелби Линн пришла на концерт кумира в Вильнюсе, где ей повезло оказаться возле самой сцены. В перерыве к ней подошёл знакомый Линдеманна и предложить пройти за кулисы, чтобы познакомиться с артистом поближе, потому что она якобы ему очень понравилась.

"Диджей Джо Летц сказал мне: "Тилль хотел бы с вами познакомиться". Я сразу же ответила: "Почему, почему я? Это про секс?!" На что Летц ответил: "Нет, ничего подобного. Тилль — джентльмен", — поделилась Линн.

Она согласилась на встречу. Её привели в комнату, где были и другие фанатки, а вскоре появился и сам кумир. По словам Линн, он налил всем присутствующим текилы и предложил выпить, после чего начал грубо приставать. Девушка дала отпор и вернулась в зал, но внезапно почувствовала себя как в тумане, она почти не запомнила финальную часть выступления. После концерта её вновь позвали, теперь уже на афтепати, и она снова согласилась.

Линдеманн снова предложил фанатке близость, но её состояние было затуманено, к горлу подступала тошнота, и она уехала с вечеринки. Линн уверена, что в алкоголе были наркотики, иначе невозможно объяснить такое помутнение рассудка. Со стороны музыканта комментариев пока не было.