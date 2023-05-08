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8 мая, 16:51

Именитого испанского модельера задержали по подозрению в домогательствах ребёнка

Испанского модельера Монтесиноса задержали по делу о сексуальных домогательствах

<p>Франсис Монтесинос. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez</p>

Франсис Монтесинос. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez

Известного испанского модельера Франсиса Монтесиноса задержали по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего, сообщает ТАСС со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 72-летнего Монтесиноса утром 8 мая, однако через некоторое время его уже отпустили. По данным газеты El Mundo, испанского кутюрье подозревают в преступлении, совершённом в 2022 году в отношении 15-летнего подростка. Расследование по данному делу было начато в октябре прошлого года.

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Ранее Лайф писал, что больше десятка женщин обвинили Депардьё в сексуальных домогательствах. Все эти эпизоды, как утверждают потерпевшие, происходили на съёмочных площадках 11 фильмов и сериалов.

Наталья Исакова
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