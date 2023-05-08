Именитого испанского модельера задержали по подозрению в домогательствах ребёнка

Известного испанского модельера Франсиса Монтесиноса задержали по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего, сообщает ТАСС со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 72-летнего Монтесиноса утром 8 мая, однако через некоторое время его уже отпустили. По данным газеты El Mundo, испанского кутюрье подозревают в преступлении, совершённом в 2022 году в отношении 15-летнего подростка. Расследование по данному делу было начато в октябре прошлого года.

