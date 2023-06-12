"Сексуальный хищник": Звезду "Чёрной пантеры 2" обвинили в домогательствах

Мексиканская саксофонистка Мариа Елена Риос обвинила актёра Теноча Уэрту в сексуальных домогательствах, назвав его "сексуальным хищником". Об этом она написала в Twitter. Артист известен по роли Нэмора в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навеки".

По словам саксофонистки, она решила обнародовать эту информацию не ради славы. Девушка утверждает, что не говорила об этом раньше из-за страха, что ей не поверят. Мариа Елена Риос утверждает, что подвергалась сексуальному и эмоциональному насилию со стороны Уэрты.

"Почему ты не сообщила об этом раньше?" Потому что я боялась, что это произойдёт: люди отказываются верить, что супергерой — это насильник, манипулятор и сексуальный хищник. И нет, я не хочу быть знаменитой. И нет, мне не нужны деньги, потому что я умею зарабатывать", — написала она.

По словам саксофонистки, поступки актёра не раз покрывала команда подкаста El Feisbuk de la Malinche, с которой она раньше работала. Она утверждает, что они пытались избежать скандалов вокруг фильма Marvel на фоне действий Уэрты.