"Сексуальный хищник": Звезду "Чёрной пантеры 2" обвинили в домогательствах
Актёра из фильма "Чёрная пантера 2" обвинили в сексуальных домогательствах
Теноч Уэрта. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN
Мексиканская саксофонистка Мариа Елена Риос обвинила актёра Теноча Уэрту в сексуальных домогательствах, назвав его "сексуальным хищником". Об этом она написала в Twitter. Артист известен по роли Нэмора в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навеки".
По словам саксофонистки, она решила обнародовать эту информацию не ради славы. Девушка утверждает, что не говорила об этом раньше из-за страха, что ей не поверят. Мариа Елена Риос утверждает, что подвергалась сексуальному и эмоциональному насилию со стороны Уэрты.
"Почему ты не сообщила об этом раньше?" Потому что я боялась, что это произойдёт: люди отказываются верить, что супергерой — это насильник, манипулятор и сексуальный хищник. И нет, я не хочу быть знаменитой. И нет, мне не нужны деньги, потому что я умею зарабатывать", — написала она.
По словам саксофонистки, поступки актёра не раз покрывала команда подкаста El Feisbuk de la Malinche, с которой она раньше работала. Она утверждает, что они пытались избежать скандалов вокруг фильма Marvel на фоне действий Уэрты.
Ранее Лайф писал о том, что немецкая рок-группа Rammstein может прекратить своё существование из-за разлада и, в частности, из-за скандалов с домогательствами, в которых обвиняют вокалиста Тилля Линдеманна.