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4 июня, 13:54

Группа Rammstein может распасться из-за скандала вокруг Линдеманна

Bild: Rammstein может распасться из-за обвинений Линдеманна в домогательствах

<p>Группа Rammstein © Shutterstock</p>

Группа Rammstein © Shutterstock

Немецкая рок-группа Rammstein может прекратить своё существование из-за разлада и, в частности, из-за скандалов с домогательствами, в которых обвиняют солиста Тилля Линдеманна. По данным Bild, участники коллектива "крайне недовольны" его поведением.

Отмечается, что гитарист Пауль Ландерс, барабанщик Кристоф Шнайдер и клавишник Кристиан Лоренц — семейные люди, которые не хотят фигурировать в подобных историях. Сам коллектив, к слову, на данный момент отыгрывает европейский тур.

Больше десятка женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

Больше десятка женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

Напомним, в конце мая фанатка Rammstein обвинила Тилля Линдеманна в домогательствах и в том, что он якобы подсыпал ей в алкоголь наркотики. По словам девушки, её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, а когда рокер начал приставать, она ушла, но затем почувствовала себя плохо. Представители коллектива всё отрицают.

Матвей Константинов
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