Universal приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за Линдеманна

Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с группой Rammstein из-за предъявленных в отношении её ведущего вокалиста Тилля Линдеманна обвинений в изнасиловании. Об этом рассказали представители медиахолдинга.

"Обвинения против Тилля Линдеманна шокировали нас, и мы с большим уважением относимся к женщинам, которые так смело высказались по этому делу. <...> После того как стало известно об обвинениях, мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность для записей группы до дальнейшего уведомления", — приводит Spiegel заявление представителей Universal Music.

В компании намерены дождаться полного разъяснения обвинений, в том числе услышать комментарии властей Германии, так как это "абсолютно необходимо и должно отвечать интересам всей группы". Однако Universal Music продолжит выпускать песни немецкой группы, несмотря на предъявленные Линдеманну обвинения.