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15 июня, 23:08

Universal приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за Линдеманна

Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с группой Rammstein из-за предъявленных в отношении её ведущего вокалиста Тилля Линдеманна обвинений в изнасиловании. Об этом рассказали представители медиахолдинга.

"Обвинения против Тилля Линдеманна шокировали нас, и мы с большим уважением относимся к женщинам, которые так смело высказались по этому делу. <...> После того как стало известно об обвинениях, мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность для записей группы до дальнейшего уведомления", — приводит Spiegel заявление представителей Universal Music.

На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

В компании намерены дождаться полного разъяснения обвинений, в том числе услышать комментарии властей Германии, так как это "абсолютно необходимо и должно отвечать интересам всей группы". Однако Universal Music продолжит выпускать песни немецкой группы, несмотря на предъявленные Линдеманну обвинения.

Напомним, за последний месяц более десятка женщин заявили в полицию на Тилля Линдеманна, обвинив в домогательствах. Одна из фанаток рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, вокалист Rammstein якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники коллектива даже допустили распад группы из-за обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lindemann.till

Юлия Коновалова
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