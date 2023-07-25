8-й и 9-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать во вторник, 25 июля
На день выпадают сразу двое лунных суток. Значит ли это больше препятствий на пути или, наоборот, нас ждёт двойная удача? Рассказываем, как правильно прожить этот непростой период, когда Луна продолжает расти.
Если смотреть на лунный календарь, то можно заметить, что на одну дату стоит сразу два дня. Так происходит, потому что они связаны с фазами Луны, а не привязаны к часам, по которым живём мы. Какими окажутся лунные сутки 8-е и 9-е – рассказываем.
8-й день лунного календаря: каким окажется, чего нельзя делать
Что нельзя делать 25 июля, в 9-й день лунного календаря? Фото © Freepik
8-е лунные сутки будут главенствовать 25 июля только в начале дня, с 11:38, и закончатся в 12:56 по московскому времени. Поэтому утро нас ждёт сложное, с большим количеством напряжения. Фаза Луны — растущая. Виднеться в небе светило будет практически наполовину. Оно напомнит про все не завершённые до этого времени дела, строго наказывая провинившихся. 8-й день лунного календаря считается активным, все знаки зодиака могут получить неприятный сюрприз от судьбы. Также 25 июля возможны острые перепады настроения. День для стрижки волос в 8-е лунные сутки считается благоприятным, он дарует человеку долголетие.
Во вторник, в 8-й день лунного календаря, нежелательно употребление алкоголя. Взаимодействовать с водой тоже не стоит: отложите купание в открытых водоёмах и перенесите поход в аквапарк на другую дату. Также не стоит начинать новых грандиозных планов, лучше позволить себе немного отдохнуть. Особенностью 8-х лунных суток считается нерешительность. Не только Весы, но и все знаки зодиака будут долго метаться, не имея возможности выбрать между всеми за и против. Поэтому не стоит 25 июля идти на риск и принимать важных решений.
Что ждать от 9-го дня лунного календаря, 25 июля 2023 года
9-е лунные сутки запрещают поддаваться соблазнам и конфликтовать с коллегами. Фото © Shutterstock
Уже начиная с 12:57 по московскому времени начнутся 9-е лунные сутки. Под конец календарного месяца приближается самый опасный лунный день, поэтому уже сегодня его веяние смогут почувствовать все знаки зодиака. Велик риск повторить судьбу Шекспира — поддаться соблазнам иллюзий и искушений, но отравиться реальностью. Считается, что 9-й день лунного календаря выпустит наружу всё негативное, что есть в человеке. Из-за этого во вторник, 25 июля, следует быть внимательным к своим словам: велик риск начать не нужную никому ссору или спор. Важно в этот период противостоять себе же, отрицательному.
Стихия 9-х лунных суток — Огонь. Он поведёт за собой, поможет преодолеть тьму, скопившуюся вокруг вас. Для усиления положительного эффекта можно надеть один из камней-оберегов — чёрный жемчуг или александрит. А вот с раухтопазом и змеевиком стоит быть осторожнее: первый даёт одиночество, а второй притягивает черноту. Одеваться в 9-й день лунного календаря звёзды советуют в оранжевый, каштановый и шоколадный цвета. Сегодня они приведут к успеху, комфорту и гармонии. Также считается, что в этот день лунного календаря можно исцелить свою карму.
Что нельзя делать в 9-е лунные сутки, если не хотите навлечь беду
Что нельзя делать 25 июля, в 9-й день лунного календаря. Фото © Shutterstock
- Считается, что этот лунный день достаточно дисгармоничный, поэтому лучше не заключать сегодня брак.
- Нельзя часто смотреться в зеркало и тем более разбивать его.
- В 9-е лунные сутки стоит повременить с зачатием. По приметам, такой ребёнок будет опасен для общества.
- У людей с основным заболеванием возможны обострения болезней сердца, невралгий, фобий и депрессий.
- В 9-й день лунного календаря запрещено ссориться с коллегами и руководством на работе.
- Не думайте ни о каких финансовых операциях, не слушайте советчиков: сегодня есть риск стать жертвой обмана и мошенничества.
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