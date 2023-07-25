8-й и 9-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать во вторник, 25 июля

Если смотреть на лунный календарь, то можно заметить, что на одну дату стоит сразу два дня. Так происходит, потому что они связаны с фазами Луны, а не привязаны к часам, по которым живём мы. Какими окажутся лунные сутки 8-е и 9-е – рассказываем.

8-й день лунного календаря: каким окажется, чего нельзя делать

Что нельзя делать 25 июля, в 9-й день лунного календаря? Фото © Freepik

8-е лунные сутки будут главенствовать 25 июля только в начале дня, с 11:38, и закончатся в 12:56 по московскому времени. Поэтому утро нас ждёт сложное, с большим количеством напряжения. Фаза Луны — растущая. Виднеться в небе светило будет практически наполовину. Оно напомнит про все не завершённые до этого времени дела, строго наказывая провинившихся. 8-й день лунного календаря считается активным, все знаки зодиака могут получить неприятный сюрприз от судьбы. Также 25 июля возможны острые перепады настроения. День для стрижки волос в 8-е лунные сутки считается благоприятным, он дарует человеку долголетие.

Во вторник, в 8-й день лунного календаря, нежелательно употребление алкоголя. Взаимодействовать с водой тоже не стоит: отложите купание в открытых водоёмах и перенесите поход в аквапарк на другую дату. Также не стоит начинать новых грандиозных планов, лучше позволить себе немного отдохнуть. Особенностью 8-х лунных суток считается нерешительность. Не только Весы, но и все знаки зодиака будут долго метаться, не имея возможности выбрать между всеми за и против. Поэтому не стоит 25 июля идти на риск и принимать важных решений.

Что ждать от 9-го дня лунного календаря, 25 июля 2023 года

9-е лунные сутки запрещают поддаваться соблазнам и конфликтовать с коллегами. Фото © Shutterstock

Уже начиная с 12:57 по московскому времени начнутся 9-е лунные сутки. Под конец календарного месяца приближается самый опасный лунный день, поэтому уже сегодня его веяние смогут почувствовать все знаки зодиака. Велик риск повторить судьбу Шекспира — поддаться соблазнам иллюзий и искушений, но отравиться реальностью. Считается, что 9-й день лунного календаря выпустит наружу всё негативное, что есть в человеке. Из-за этого во вторник, 25 июля, следует быть внимательным к своим словам: велик риск начать не нужную никому ссору или спор. Важно в этот период противостоять себе же, отрицательному.

Стихия 9-х лунных суток — Огонь. Он поведёт за собой, поможет преодолеть тьму, скопившуюся вокруг вас. Для усиления положительного эффекта можно надеть один из камней-оберегов — чёрный жемчуг или александрит. А вот с раухтопазом и змеевиком стоит быть осторожнее: первый даёт одиночество, а второй притягивает черноту. Одеваться в 9-й день лунного календаря звёзды советуют в оранжевый, каштановый и шоколадный цвета. Сегодня они приведут к успеху, комфорту и гармонии. Также считается, что в этот день лунного календаря можно исцелить свою карму.

Что нельзя делать в 9-е лунные сутки, если не хотите навлечь беду

Что нельзя делать 25 июля, в 9-й день лунного календаря. Фото © Shutterstock