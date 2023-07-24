Рейтинг изменщиц: От женщин этих знаков зодиака верности в браке ждать не стоит

Существуют веские причины, способные толкнуть на измену буквально любого человека. Однако некоторые поддаются искушению намного легче прочих. Верность для них — пустой звук. А вот личные интересы и желания — в приоритете. Рассказываем, с девушками каких знаков зодиака лучше не связываться брачными узами, чтобы не пожалеть в будущем.

1. Знак зодиака Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Почему девушки-Скорпионы не хранят верность своим партнёрам? Фото © Freepik / allexxandar

Для девушек знака зодиака Скорпион на первом месте стоят сильные чувства, а вот такие условности, как брак и верность, их не волнуют. Женщины-Скорпионы нуждаются в новых впечатлениях и приключениях. Хранить преданность единственному человеку для них большая редкость. Особенно если от былых чувств к партнёру уже ничего не осталось. Однако, выйдя замуж, представительницы знака зодиака Скорпион трепетно относятся к своей семье, поэтому все интрижки на стороне будут тщательно скрывать.

2. Знак зодиака Дева (22 августа — 23 сентября)

Представительницы знака зодиака Дева обожают флирт и интрижки. Фото © Freepik / allexxandar

Рождённые под знаком зодиака Дева не могут и дня прожить без ярких романов, флирта и интрижек. Однако слишком долго с одним партнёром предпочитают не связываться. Девушки-Девы без сожаления рвут отношения и оставляют их в прошлом, не возвращаясь. Однако, вступив всё-таки в законный брак, изменять супругу не будут по нескольким причинам. Во-первых, знаку зодиака Дева крайне важна репутация, а во-вторых, измена для неё — настоящее предательство, простить которое невозможно. Ну а сама вступит в порочную связь только из желания отомстить или из-за истинной любви. Во втором случае связь на стороне будет хорошо скрывать и разрушить брак не решится.

3. Знак зодиака Близнецы (22 мая — 21 июня)

Девушки знака зодиака Близнецы обожают новые впечатления и ненавидят рутину. Фото © Freepik

Женщины знака зодиака Близнецы больше всего на свете ненавидят серые будни, унылые вечера перед телевизором и скучные разговоры с одним и тем же человеком. От такой монотонности и однообразности дамы воздушной стихии нередко пытаются сбежать в объятия другого мужчины, который готов подарить новые впечатления, принести в жизнь обладательницы знака зодиака Близнецы настоящий праздник и феерию чувств.

4. Знак зодиака Водолей (21 января — 19 февраля)

Почему женщины-Водолеи могут изменить мужу? Фото © Freepik / allexxandar

Представительницы знака зодиака Водолей не выносят, когда кто-то другой пытается навязать им своё мнение и заставить плясать под чужую дудку. Это весьма непредсказуемые личности, предпочитающие принимать жизненные решения самостоятельно. По этой причине они сами решают, идти на измену или нет. Если веских причин для интрижки на стороне нет, то женщина-Водолей, скорее всего, на такое и не пойдёт. Но вот если появится малейший повод, остановить её никому не удастся. Носительницы этого знака зодиака свободолюбивые личности. Если их права начнут ущемлять, то ждать верности от дам, рождённых под этим созвездием, не следует. Ну а если жена-Водолей поймала возлюбленного на измене, то обязательно отплатит той же монетой. Бывает, что изменяют они и вовсе без причины. Причём потом даже не могут объяснить самим себе, почему так поступили.

5. Знак зодиака Козерог (23 декабря — 20 января)

Представительницы знака зодиака Козерог не отличаются сильной преданностью супругу. Фото © Freepik / allexxandar

Рождённые под знаком зодиака Козерог на первое место в отношениях ставят собственный комфорт и удобство. А вот чувства играют уже второстепенную роль. По этой причине для них не чужды браки по расчёту. И раз любви в семье нет, то и в измене женщины-Козероги не видят ничего предосудительного. Если же причиной супружества была истинная любовь, то предательства в такой связи, как правило, не будет. Хотя во всех правилах могут быть исключения. Порой девушки знака зодиака Козерог поддаются порыву безумной страсти, противостоять которой не в силах.