В роду были ведьмы: Как по внешности женщины определить, что та владеет магией
Порой одного взгляда на девушку достаточно, чтобы понять: с ней лучше не шутить. Но, помимо интуиции, существует ряд физиологических признаков, указывающих на принадлежность дамы к ведьмам. А у вас они есть?
Этими телесными знаками отмечены только те женщины, которые имеют прямое или косвенное отношение к магии. Их даруют высшие силы, награждая умениями знать наперёд будущее, заглядывать в прошлое, колдовать. Замечали, что слова ваши или подруги, может жены, постоянно сбываются? Тогда проверьте, нет ли у интересующей особы этих меток ведьмы на теле.
Крапинки на зелёных глазах
Как понять, что вы ведьма, — по этим особенностям на теле. Фото © Unsplash / Allef Vinicius
Зелёные глаза ассоциируются у окружающих не только с хитростью и сексуальностью, но и с принадлежностью женщины к роду ведьм. Стоит только вспомнить, что всех рыжих дам с этим оттенком глаз в старину считали колдуньями и сжигали. Считается, что дар у девушки необычайно силён, если, помимо зелени, в глазах есть небольшие крапинки другого оттенка.
Родинка на виске
Если появилась родинка в этом месте, значит, у вас есть способности к материализации мыслей. Не только точки, но и родимые пятна и другие метки в этом месте указывают на прогностические способности. У женщины с такой особенностью хорошо развит внутренний голос и интуиция, которая помогает совершать меньше ошибок в жизни.
Родинка рядом с коленом
Очередная "опознавательная" ведьминская метка на теле женщины. Родинку над коленом называют ещё "знаком дьявола", он указывает на предрасположенность дамы быть в ковене главной колдуньей с непревзойдёнными силами. Женщины с этой меткой на теле часто видят вещие сны, умеют толковать знаки Вселенной. Особенно предупреждающие о скорой беде.
"Тяжёлый" взгляд
Ведьминские метки на теле: как определить колдунью по внешности. Фото © Unsplash / Dmitry Vechorko
Самый главный признак ведьмы — её гипнотический и будто тяжёлый взгляд. Одним людям женщина с такой особенностью может телепатически отдавать приказы, вторых — прогонять от себя. Некоторые личности под взглядом колдуньи и вовсе начинают нервничать и суетиться так, словно из них выпытывают все сокровенные тайны. Наверняка у вас были похожие случаи. Хочется красавице посмотреть в глаза, но на душе тяжелеет, стоило это сделать. Это говорит о том, что вы попали под ведьминские чары.
Ранее Лайф рассказывал про особые метки на теле, указывающие, что человек будет долго жить. Определить, увидите ли вы своих праправнуков, легко! Просто подойдите к зеркалу и рассмотрите себя, пользуясь нашими подсказками.
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