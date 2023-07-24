Чего нельзя делать в ретроградную Венеру и почему до 4 сентября стоит забыть о любой романтике

В это воскресенье, 23 июля, одна из планет, сильно влияющих на жизнь абсолютно каждого представителя зодиакального круга, стала ретроградной. Что это значит? Под ударом неудач окажутся не только романтические отношения людей, но и их внешность, кошелёк. Ведь именно эта планета отражает красоту и достаток человека. Чем опасна ретроградная Венера 2023, что можно и чего нельзя делать и как вести себя всем знака зодиака? Рассказываем по порядку.

Какие планеты сейчас ретроградные

Ретроградная Венера 2023: как влияет на жизнь знаков зодиака вместе с другими ретропланетами. Фото © Shutterstock

Приближающийся конец лета станет настоящим испытанием для всех знаков зодиака, ведь ретроградят сразу несколько важных и значимых светил. Первым ретро стал Сатурн, собирающийся портить жизнь людям до 4 ноября. Потом, 30 июня, присоединился Нептун: в обратном движении он будет до 6 декабря. С 23 июля по 4 сентября 2023 года будет ретроградной и Венера.

Сатурн отвечает за дисциплину, воздержание и мудрость. Направляет людей на самосовершенствование путём суровых уроков, которые они постигают через собственные ошибки. В ретрограде у большинства людей будет преобладать упадническое настроение, появится желание уединиться и поплакаться.

Ретроградный Нептун до 4 ноября будет дестабилизировать и путать жизнь всех знаков зодиака. В этот период велик риск оказаться обманутым, запутаться, потеряться в собственной жизни и усомниться в выбранном направлении.

Вчера обратное движение начала и Венера. До 4 сентября в жизни людей будут портиться отношения с возлюбленными, рушиться мечты и надежды, может пострадать и сфера финансов. Это достаточно агрессивный и циничный период, когда многие забудут о доброте. Сколько будет длиться ретроградность Венеры? С 23 июля по 4 сентября 2023 года.

Чем опасна ретроградная Венера 2023

Когда Венера ретроградит в 2023 году и как пережить этот период без потерь. Фото © Shutterstock

Это звёздное светило отвечает не только за любовь и романтику, но также и за финансы в жизни всех знаков зодиака. Ретроградность Венеры может подорвать отношения, заставить людей быть более раздражительными и нетерпимыми к своим вторым половинкам. Это целое испытание для любви, особенно только зарождающихся отношений. Как часто Венера ретроградная? Обычно своё направление планета меняет три раза в год — и каждый из ретропериодов длится около полутора месяцев.

Почему нельзя жениться в ретроградную Венеру? Многие задаются этим вопросом, так как в 2023 году один из периодов обратного движения "планеты любви" выпадает на самый популярный свадебный сезон — конец июля и август. Если пожениться в ретро-Венеру, брак может развалиться быстрее, а само торжество не пройдёт без неприятных сюрпризов.

Ретроградная Венера с 23 июля по 4 сентября: как отразится на жизни знаков зодиака

Чего нельзя делать в ретроградную Венеру с 23 июля по 4 сентября, какие знаки зодиака в опасности. Фото © Shutterstock

Как правильно вести себя в непростой период обратного движения "планеты любви"? Как мы говорили ранее, для всех представителей знаков зодиака ретроградность Венеры в купе с остальными планетами станет проверкой на прочность. Атмосфера вокруг людей по большей части будет пропитана негативными эмоциями, для определённых представителей начнётся чёрная полоса.

Сильнее всего ретроградная Венера 2023 отразится на тех, для кого является покровителем. А это знаки зодиака — Телец и Весы. Также осторожно стоит вести себя представителям и других созвездий, у кого в натальной карте эта планета встречается достаточно часто.

Чего нельзя делать в ретроградную Венеру

Чтобы прожить период обратного вращения "планеты любви" без особых потерь, знакам зодиака стоит придерживаться определённых правил. В ретроградную Венеру не стоит поддаваться мыслям и чувствам, заставляющих усомниться в настоящем. Оставьте прошлое в прошлом.

Нельзя играть свадьбу и заводить новые романтические отношения.

Не идите на риски, связанные с деньгами, не делайте крупных покупок.

В ретро-Венеру 2023 лучше сократить любые контакты до минимума и прекратить что-то требовать от других.

Серьёзные мероприятия также лучше перенести на другое время.

Что можно делать в ретро-Венеру 2023 года

Памятка для всех знаков зодиака, как правильно прожить период ретроградной Венеры 2023. Фото © Freepik / kroshka-nastya