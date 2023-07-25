Что важно успеть сделать этим знакам зодиака, чтобы осенью не остаться у судьбы в дураках

В июне и начале июля астрологические события дали всем жару, в том числе негативными последствиями. В конце второго летнего месяца ретроградность Венеры и Хирона ещё покажут себя, но большинство проблем всё же остались позади.

Пока летнее солнце продолжает сиять, космос предлагает некоторым знакам зодиака воспользоваться моментом и полностью раскрыть свой потенциал. Советы звёзд обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до заката лета, переспелых арбузов и прихода Шуфутинского с календарём. Этим пятерым знакам правильные действия помогут склонить фортуну на их сторону.

1. Знак зодиака Телец

Что нужно успеть сделать Тельцам до конца лета? Фото © Shutterstock

Дайте волю внутреннему гурману! Для представителей стойкого знака зодиака Телец пришло время отправиться в гастрономическое путешествие. До конца лета вам очень нужно побывать в царстве кулинарных изысков, исследовать экзотические кухни. Устройте кулинарный фестиваль на заднем дворе с друзьями или попробуйте готовить новое блюдо каждую неделю — у Вселенной слюнки текут от предвкушения ваших роскошных впечатлений!

2. Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог: что нужно успеть сделать до конца лета-2023. Фото © Shutterstock

Танцуйте так, как будто никто не видит! Серьёзные люди, рождённые под знаком зодиака Козерог, пришло время высвободиться и принять космический ритм. Отбросьте осторожное поведение и танцуйте, словно на вас никто не смотрит! Посетите танцевальный класс, послушайте любимые мелодии или даже присоединитесь к флешмобу — Вселенная аплодирует вашей космической джиге! Только так некоторые обладатели знака зодиак Козерог поймут, что готовы принять важные решения, касающиеся личных отношений.

3. Знак зодиака Овен

Как стоит вести себя по гороскопу Овну, чтобы осенью стать баловнем судьбы? Фото © Shutterstock

Бесстрашный Овен, ваш смелый дух держит ключ к космическим завоеваниям. Прежде чем лето попрощается, этот знак зодиака столкнётся лицом к лицу с одним из своих страхов. Будь то высота, публичные выступления или пауки, принятие иронии победы над своими опасениями откроет в вас мужество и космическую удачу. Однако вот к решению финансовых вопросов вам нужно будет подойти очень серьёзно.

4. Знак зодиака Скорпион

Что важно до осени сделать знаку зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Таинственные личности знака зодиака Скорпион, под вашей загадочной внешностью скрывается целая волна эмоций. До конца лета 2023-го сделайте решительный шаг и открыто выразите свои чувства. Будь то искусство, письмо или искренние разговоры. Вселенная щедро оценит вашу уязвимость — пришло время позволить этим эмоциям течь свободно.

5. Знак зодиака Близнецы

Какие важные уроки стоит вынести людям со знаком зодиака Близнецы летом-2023. Фото © Shutterstock