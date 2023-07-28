12-й день лунного календаря: Что нельзя делать в пятницу 28 июля

И снова лунные дни не совпадают с календарными. В пятницу, 28 июля 2023 года, в первой половине будет пока что главенствовать 11-й день. Влияние Луны в знаке зодиака Стрелец ещё не остыло, люди всё так же будут пытаться свернуть горы и достичь им не принадлежащее. Что может обернуться негативом в будущем для торопыг, не прислушавшихся к советам Юпитера с четверга. 12-й день лунного календаря наступит в пятницу, 28 июля, в 17:19 по московскому времени, прямо под конец рабочего дня.

Чего ждать от 12-го дня лунного календаря — 28 июля 2023 года

Растущая Луна в знаке зодиака Стрелец: какими окажутся 12-е лунные сутки. Фото © Shutterstock

Луна переходит в знак зодиака Скорпион, наполняясь стихией Воды. Потом снова окажется в Стрельце. Фаза: растущая. Видимость на ночном небе составит 75%. Такое положение небесного светила наполнит энергией, спровоцирует подъём внутренних сил. Все знаки зодиака в 12-е лунные сутки будут ощущать себя энергичной белкой в колесе. Но сильно выраженная активность не принесёт усталости.

Пятница, на которую выпал 12-й день лунного календаря, находится под покровительством Венеры. Планеты не только любви, но и таинственности. С самых древних времён светило считается женским, поэтому 28 июля дамам всех возрастов стоит поберечь себя, не перенапрягаться на работе и отложить домашние дела. Лучше побаловать себя походом в ресторан или СПА.

В 12-й лунный день стоит носить перламутр, лазурит, жёлтый коралл и розовый жемчуг — эти камни выступят оберегами и не позволят злу вас сглазить. Символы пятницы — череп, сердце и чаша Грааля. Они означают любовь, что посылается прямиком в человеческие души, сострадание к слабым и нуждающимся.

Чего нельзя делать в 12-е лунные сутки, в пятницу

12-е лунные сутки: какие запреты на пятницу 28 июля 2023 года. Фото © Shutterstock

Чтобы пережить сложный во всех смыслах последний рабочий день, на который выпадают и 11-е лунные сутки, и 12-е, стоит вдвое увеличить свою бдительность. Вспомните про запреты на четверг 27 июля 2023 года и прибавьте к ним сегодняшние. Не пытайтесь в 12-й день лунного календаря сражаться с трудностями одному. Несмотря на плещущуюся энергию внутри, в одиночку в пятницу 28 июля победителем не стать.

Не устраивайте ссор и истерик, не пытайтесь выяснять отношения или спорить. Всё это испортит потом жизнь на долгое время вперёд.

В 12-е лунные сутки постарайтесь быть аккуратнее и с предметами, которые окажутся в руках. Нежелательно что-то уронить и разбить в этот день – накликаете беду.

Несмотря на то что в пятницу покровительствует планета любви Венера, свидания, назначенные на 28 июля, в 12-й лунный день, могут закончиться неудачей. Лучше не настраивать себя на успех в романтике заранее.

12-й лунный день: что можно делать 28 июля 2023-го

Пятница 28 июля: что можно и что нельзя делать в 12-й день лунного календаря. Фото © Shutterstock