11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать в четверг 27 июля

Луна продолжает расти, находясь в знаке зодиака Скорпион. Представитель водной стихии наделит пониманием, что нужно делать, раскроет интуицию людей на максимум. В 11-й лунный день, который начнётся после 15:16 по московскому времени нельзя оставаться в одиночестве, важно этот четверг провести вместе с любимыми и близкими людьми.

Чего ждать от 11-го дня лунного календаря, 26 июля 2023 года

11-й день лунного календаря: какие цвета окажутся удачными, на что стоит обратить внимание. Фото © Shutterstock

11-е лунные сутки выпадают на четверг — день недели, управляемый Юпитером. Поэтому настроение у большинства знаков зодиака будет рассудительное и социально-активное. Светило в астрологии отвечает за мудрость, знания и принципы. Поэтому учёба, операции с деньгами и духовные практики пройдут гладко.

В 11-й день лунного календаря главенствуют Земля и Огонь, из-за чего представители знаков зодиака этих стихий могут почувствовать прилив сил. Энергетически четверг 27 июля тоже заряжен на победу. Настроение в 11-е лунные сутки поможет преодолеть препятствия и на корню задушить начинающиеся проблемы.

Символами считаются меч огня, огненная змея и лабиринт. Чтобы привлечь удачу в 11-й день лунного календаря, следует одеваться в зелёный и изумрудный. Счастливое число — два. Используйте также время с этой цифрой, чтобы добиться успеха в желаемых делах, проявить инициативу и выиграть.

Что нельзя делать в 11-е лунные сутки, в четверг

Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать в 11-е сутки. Фото © Shutterstock

С переходом Луны в поздней половине 11-х лунных суток в знак зодиака Стрелец в людях проснётся второе дыхание. Но важно появившуюся энергию направить в нужное русло, иначе она станет разрушительной и опасной. Причём как для самого человека, так и для его близких. В 11-й день лунного календаря следует притормозить в своей гонке, соблюдать правила и не делать в четверг 27 июля следующее. Плохое время, чтобы начать изучать новое дело в другой сфере.

На работе в 11-й лунный день лучше не переусердствовать и не брать на себя больше, чем сможете сделать хорошо.

Велик риск получить травмы, поэтому экстрим лучше перенести на более подходящий день.

27 июля в четверг также не стоит начинать серьёзное лечение.

11-е лунные сутки — это период, когда падающие ножи и вилки станут символами надвигающийся опасности.

Запрещена охота и стоит быть осторожными с укусами насекомых.

11-й лунный день: что можно делать 27 июля 2023-го

11-й лунный день: как отразится на всех знаках зодиака, какие есть запреты. Фото © Shutterstock