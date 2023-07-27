11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать в четверг 27 июля
Сегодня после 15:16 по московскому времени 10-е лунные сутки плавно перетекут в 11-е. Начнётся время воспоминаний, традиций и укрепления семейных связей. Как правильно прожить четверг, 27 июля 2023 года, максимально благоприятно — в нашем материале.
Луна продолжает расти, находясь в знаке зодиака Скорпион. Представитель водной стихии наделит пониманием, что нужно делать, раскроет интуицию людей на максимум. В 11-й лунный день, который начнётся после 15:16 по московскому времени нельзя оставаться в одиночестве, важно этот четверг провести вместе с любимыми и близкими людьми.
Чего ждать от 11-го дня лунного календаря, 26 июля 2023 года
11-й день лунного календаря: какие цвета окажутся удачными, на что стоит обратить внимание. Фото © Shutterstock
11-е лунные сутки выпадают на четверг — день недели, управляемый Юпитером. Поэтому настроение у большинства знаков зодиака будет рассудительное и социально-активное. Светило в астрологии отвечает за мудрость, знания и принципы. Поэтому учёба, операции с деньгами и духовные практики пройдут гладко.
В 11-й день лунного календаря главенствуют Земля и Огонь, из-за чего представители знаков зодиака этих стихий могут почувствовать прилив сил. Энергетически четверг 27 июля тоже заряжен на победу. Настроение в 11-е лунные сутки поможет преодолеть препятствия и на корню задушить начинающиеся проблемы.
Символами считаются меч огня, огненная змея и лабиринт. Чтобы привлечь удачу в 11-й день лунного календаря, следует одеваться в зелёный и изумрудный. Счастливое число — два. Используйте также время с этой цифрой, чтобы добиться успеха в желаемых делах, проявить инициативу и выиграть.
Что нельзя делать в 11-е лунные сутки, в четверг
Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать в 11-е сутки. Фото © Shutterstock
С переходом Луны в поздней половине 11-х лунных суток в знак зодиака Стрелец в людях проснётся второе дыхание. Но важно появившуюся энергию направить в нужное русло, иначе она станет разрушительной и опасной. Причём как для самого человека, так и для его близких. В 11-й день лунного календаря следует притормозить в своей гонке, соблюдать правила и не делать в четверг 27 июля следующее.
- Плохое время, чтобы начать изучать новое дело в другой сфере.
- На работе в 11-й лунный день лучше не переусердствовать и не брать на себя больше, чем сможете сделать хорошо.
- Велик риск получить травмы, поэтому экстрим лучше перенести на более подходящий день.
- 27 июля в четверг также не стоит начинать серьёзное лечение.
- 11-е лунные сутки — это период, когда падающие ножи и вилки станут символами надвигающийся опасности.
- Запрещена охота и стоит быть осторожными с укусами насекомых.
11-й лунный день: что можно делать 27 июля 2023-го
11-й лунный день: как отразится на всех знаках зодиака, какие есть запреты. Фото © Shutterstock
Энергетика спутника Земли в 11-й день лунного календаря раскрывается всё сильнее, фаза растущая. 27 июля у людей, обладающих экстрасенсорными способностями, будут особенно хорошо складываться дела: Луна подарит успех и удачу. Для остальных знаков зодиака на 11-е лунные сутки есть несколько рекомендаций.
- Отличное время для активных действий и побед. Действуйте и получите награду.
- В личной жизни всё станет складываться с особой страстью, так что не ограничивайте своё сексуальное желание.
- 11-й день лунного календаря подходит для зачатия.
- Можно решить вопрос, который долго мучил. Вселенная и Луна направят и дадут правильные подсказки.
- Хорошее время, чтобы начать менять свой окружающий мир, занимаясь ремонтом, или внутренний, отправляясь в салон красоты.
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