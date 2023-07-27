Каникулы в пионерском лагере, или 10 фото, как школьники Страны Советов отдыхали каждое лето

В Советском Союзе летние каникулы были не только временем отдыха, но и возможностью для детей отправиться в пионерские лагеря. Представляем десять фотографий из жизни советских школьников. Уверены, смотря на них, вам так и захочется достать свой красный пионерский галстук и перенестись на миг в прошлое.

Август 1970 г. Украинская ССР. Крым. Отдыхающие в международном молодёжном лагере "Спутник" в посёлке Гурзуф во время праздника Нептуна.

Пионерские лагеря: как это было. Фото © Валентин Соболев

Июль 1975 г. СССР. Московская область. Дети, отдыхающие в пионерском лагере имени В. Терешковой во время пешего похода.

Летний отдых в СССР, кто такие пионеры. Фото © Олег Сизов

Август 1976 г. СССР. Челябинская область. Магнитогорск. Занятия на батуте в спортивно-оздоровительном лагере "Олимпия".

Советские школьники на летних каникулах в пионерских лагерях. Фото © Борис Клипиницер

Август 1977 г. Башкирская АССР. Школьники, отдыхающие в пионерском лагере Магнитогорского металлургического комбината "Горное ущелье", у скалы Чёртов палец.

Лагеря "Орлёнок" и "Артек" — как в пионерских лагерях отдыхали в СССР. Фото © Борис Клипиницер

Сентябрь 1981 г. СССР. Краснодарский край. Пионерская дружина по дороге к морю во Всесоюзном пионерском лагере "Орлёнок".

Что делали дети на летних каникулах в СССР. Фото © Евгений Шулепов

Июнь 1984 г. СССР. Омская область. Детский автогородок в лагере.

Как проводили лето советские школьники — фото из пионерских лагерей. Фото © Александр Чепурко

Июнь 1985 г. Украинская ССР. Крымская область. Пионеры-горнисты во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина.

Фотографии пионерских лагерей СССР: как это было. Фото © Борис Кавашкин

Июль 1987 г. СССР. Музыкальный руководитель лагеря Люда Диржюте во время занятий с литовскими и польскими пионерами.

Как проводили время в советских лагерях. Фото © Шлевис Г., Юряле Кястутис

Июль 1988 г. СССР. Московская область. Отдыхающий лагеря в баскетбольной корзине.

Летние каникулы детей в СССР. Фото © Егоров И., Макаров Л.

Июнь 1990 г. Киргизская ССР. Отдыхающие лагеря "Красная гвоздика" в походе.

Какие пионерские лагеря были популярны в Советском Союзе? Фото © Шлафштейн М.