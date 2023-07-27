Опрос показал, что счастливые в детстве россияне зарабатывают больше несчастных

Россияне, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше, чем те, кто не может назвать этот период безоблачным. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос SuperJob.

Однозначно счастливым своё детство назвали 45% россиян, скорее счастливым — 40%. Каждый одиннадцатый заявил, что его детские годы нельзя назвать безоблачными. А 6% уверяют, что в детстве были абсолютно несчастны. Мужчин среди тех, кому это время запомнилось счастливым, больше, чем женщин, — 87 и 83% соответственно.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называли детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Например, среди опрошенных в возрасте от 45 лет больше считающих детские годы абсолютно безоблачными (51%). Те, кто имеет доход от 80 тысяч рублей в месяц, вспоминали о счастливом детстве чаще россиян с доходом до 50 тысяч рублей (89 и 78% соответственно). А имеющие детей россияне рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных россиян (48 и 39% соответственно).