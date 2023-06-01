Родителям рассказали, насколько плачевны для ребёнка физические наказания

Телесные наказания нельзя применять по отношению к детям, поскольку они могут стать в будущем причиной негативных психологических и физических последствий. Об этом предупреждает Ura.ru в День защиты детей.

Ссылаясь на данные ВОЗ, издание подчёркивает, что последствиями могут стать инвалидность или смерть, нарушения психики, задержка в развитии, снижение успеваемости и обучаемости ребёнка, повышение уровня агрессии. Телесные наказания также являются причиной противоправного и безнравственного поведения в будущем, а ещё они чреваты болезнями из-за нанесённого ущерба маленькому организму.

А дети, к которым родители относились равнодушно, во взрослой жизни не расположены к раскаянию, состраданию и сожалению. Чтобы это предотвратить, нужно, во-первых, показывать реальные последствия тех или иных поступков, отказавшись от способа воспитания путём наград и наказаний. Во-вторых, предлагается объяснять и показывать чаду, что если оно не позаботится о себе само, то этого никто не сделает. В-третьих, родители должны отказаться от нравоучений, наказаний и угроз, а в-четвёртых, взрослым следует помогать детям в решении общих проблем.