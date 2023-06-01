Психолог объяснила, почему взрослым запрещено при детях обсуждать страхи

Некоторые темы с ребёнком просто запрещено обсуждать — к ним относятся и взрослые страхи. С этим родителю поможет специалист, но точно не младший потомок. Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва объяснила, какие последствия могут повлечь такие разговоры.

"В противном случае родитель может "наградить" ребёнка своими страхами или усугубить уже имеющиеся. Это связано с тем, что ребёнок сильно переживает о родителе, но при этом помочь ему ничем не может. На этом фоне он лишается базового чувства безопасности и защищённости", — рассказала Дербенёва "Газете.ru".

Психолог рассказала про случай из практики, когда мама очень боялась темы смерти и всячески её избегала. По этой причине она просила воспитателя своего ребёнка в детском саду менять сюжеты сказок, если в них персонаж умирает. В результате после такой импровизации малыш получил сильный невроз. Дербенёва объяснила, что взрослые могут говорить о своих фобиях только в контексте их преодоления.

"Например, если мама или папа в детстве боялись темноты, они могут рассказать об этом малышу и предложить ему способы борьбы со страхом: поставить в комнату ночник, радионяню или отважную игрушку, которая будет охранять его сон", — порекомендовала эксперт.