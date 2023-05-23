Древнее заклинание: Раскрыты тайны колыбельных для исцеления души и защиты малыша

Считается, что колыбельные — это не только особый жанр пения, но и вид лечебной терапии для детей. Колыбельные песни занимают заслуженное место в детском фольклоре. Как правило, у такого пения особый формат: мать-исполнитель и ребёнок-слушатель, но иногда петь колыбельные детям могут и другие члены семьи.

Колыбельные помогают ребёнку учиться понимать звуки, чувствовать ритм и понимать красоту мелодии в песне. У колыбельных есть вполне конкретное назначение — успокоить и убаюкать. Об этом РИА ФАН рассказала певица, актриса, эксперт по голосу и проявленности Анастасия Гончар.

"Поскольку единственным слушателем является ребёнок, который только начинает понимать отдельные слова и реалии действительности, то в колыбельных используется простая общеупотребительная лексика, без сложных поэтических приёмов. К основным функциям колыбельных относят практически-бытовую, познавательную, эмоциональную, психотерапевтическую, морально-этическую и функцию формирования эстетического чутья", — рассказала Анастасия.

Специфика колыбельных хорошо прослеживается в характерности мелодий и припевов, в которых ритмично повторяются определённые звуки или слова. В таких песнях часто используются уменьшительно-ласкательные формы, которые выражают нежное отношение к малышу и подчёркивают благозвучность речи, обратила внимание эксперт.

"Как правило, ребёнок ещё не понимает значения слов колыбельной, но улавливает звуки, созвучные высказывания, и песня становится одним из способов его знакомства с миром. Поэтому, исполняя колыбели, мамы вкладывают в них все богатство чувств, которые хотят словами передать младенцу. Колыбельная песня рассказывает о реальной жизни, которая нас окружает: предметы, явления, живые существа; об основных законах и нормах; приучает детей к окружающему миру, к быту; дети учатся через песенные ситуации представлять своё участие в жизни взрослых", – объяснила певица.

Колыбельные несут в себе сакральное значение для людского рода, и заменить их с помощью современной техники или проигрывания аудиозаписей не получится. Гончар считает, что у засыпающих под телевизор детей впоследствии может развиться гиперактивность и синдром дефицита внимания.

"Когда мама держит своего малыша на руках или находится рядом – мама и малыш сонастраиваются с "единым ритмом" биения сердца. Именно тогда начинает зарождаться та "магия" вибрации звука. История колыбельных песен начиналась с "нашёптываний", "заклинаний-оберегов", которые были схожи с молитвой (от сглаза, болезней, недугов, напастей). Молитва имеет колоссальную силу благодаря особой вибрации звука. Таким же образом "работает" колыбельная песня", – убеждена актриса.

Колыбельную, которую мать поёт для ребёнка, можно сравнить и с мантрой. Влияние звука в ней нельзя переоценить. Анастасия объяснила, что, если звук голоса мягок, нежен и плавен, как бывает при шёпоте, в нём появляется особая вибрация. В физике звук рассматривают как вибрацию, которую распространяет звуковая волна с некоторой частотой. Частота зависит от настроения мамы, которое она передаёт с помощью звука. При распространении звуковой волны частицы звука начинают приобретать и колебательное движение.

В 60-е годы прошлого века учёный из Швеции Ганс Дженни предоставил доказательства того, что звуком можно влиять на форму и структуру материальных объектов. Он назвал эту науку "киматикой". Высыпанный на металлическую пластину песок под воздействием звука будет складываться в разные узоры, которые будут изменяться в зависимости от частоты волн. Ганс Дженни был убеждён, что звук способен исцелять людей от самых разных болезней.

"В зависимости от того, какой мы выбираем тембр звучания, мы по-разному воздействуем на тот или иной орган. Так мы можем восстанавливать органы и системы организма в целом с помощью звучания. И колыбельные, которые исполняет мама или родной человек малышу, — это идеальное средство для восстановления его организма. Когда мама спокойна, добра, находится в состоянии любви и гармонии и поёт своему малышу колыбельную, она "закладывает" на энергетическом уровне исцеление его души и тела. Дети, которым родители поют на ночь, в принципе лучше развиваются, быстрее схватывают и запоминают информацию", — поведала Гончар.

Колыбельные песни можно исполнять даже для самого себя, покачиваясь им в ритм, в лад со своим внутренним темпом. Вкладывая в пение определённое чувство, можно воспроизвести вибрацию, которая поможет организму исцелиться. Человек умиротворённый, спокойный, пребывающий в состоянии счастья и гармонии, будет направлять энергию в верное русло для создания целебных вибраций. Это называют "пением от души".

"Слова колыбельной — это семена, которые потом дадут всходы, они проникают в глубинные слои психики, сохраняясь в памяти человека на всю жизнь. Функция колыбельных — помочь при помощи вокала и звука выразить свою любовь и заботу, стать своего рода основой для здорового развития", — заключила певица.