Заводчиков животных в России хотят обложить налогами

Российских заводчиков животных хотят обязать регистрироваться, вакцинировать питомцев и платить налоги. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал автор соответствующего законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта ЕР "Защита животного мира" Владимир Бурматов.

Он объяснил, что законопроект должен решить проблему так называемых чёрных заводчиков, "то есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", а нередко и обрекая их на муки.

"Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных", — отметил Бурматов, добавив, что иногда животные вскоре после покупки умирают.

По его словам, органы власти планируется наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке зверья. Предварительно, Министерство природных ресурсов и экологии поддержало инициативу. Сейчас проект поправок находится на рассмотрении в правительстве.

В свою очередь, президент Русской гильдии кинологов Николай Захаров отметил, что если не предложить заводчикам что-то позитивное за регистрацию и сертификацию, то большинство из них "просто уйдут в тень и начнут подпольно продавать животных". Кроме того, есть случаи, когда пожилые люди заводят у себя множество собак и кошек, но не занимаются их профессиональным разведением, а лишь доставляют массу неприятностей соседям. Как это контролировать, в настоящий момент непонятно, нормального рабочего инструмента, по словам специалиста, нет.