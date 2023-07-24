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24 июля, 14:27

Путин запретил домашним кошкам и собакам гулять без присмотра хозяев

Путин подписал закон о запрете самовыгула животных вне отведённых для этого мест

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Домашним кошкам и собакам в России официально запретили гулять без присмотра хозяев. Соответствующий закон сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

Запрет на самовыгул существовал в нашей стране и ранее, однако в законодательстве был перечень мест, где домашние животные не могли находиться без хозяев. В числе таких были детские и спортивные площадки, дворы, лифты и прочие места общего пользования. Новые изменения в закон полностью запрещают свободное передвижение животных, за исключением мест, предусмотренных для их выгула местными властями.

В России запретили усыплять домашних животных

В России запретили усыплять домашних животных

Как рассказывал Лайф, штрафовать за самовыгул собак предложил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Он призывал внести поправки в закон, который президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года.

Максим Плетнёв
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