В России запретили усыплять домашних животных

В России практически полностью запретили усыплять домашних животных. Такое положение есть в законопроекте о запрете самовыгула собак и кошек, который ранее приняла Госдума. Как рассказал зампредседателя Комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, авторы документа пытались сохранить в нём такие понятия, как "эвтаназия", "умерщвление", "усыпление" и другие.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов — про закон о запрете самовыгула домашних животных. Видео © LIFE

"Давление было очень сильное со стороны некоторых инициаторов этого процесса. Но мы отклонили семь законопроектов, в которых были термины "эвтаназия", "умерщвление", "усыпление", "гуманное умерщвление". Чего только там не было", — рассказал Лайфу парламентарий.

Таким образом, теперь усыпить домашних котов и собак можно будет лишь в случае, если они неизлечимо больны и испытывают тяжёлые страдания. В ближайшее время закон направят в Совет Федерации, а после — на подпись президенту.