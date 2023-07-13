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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 14:15
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В России запретили усыплять домашних животных

Депутат ГД Бурматов: Закон о запрете на самовыгул исключает усыпление питомцев

В России практически полностью запретили усыплять домашних животных. Такое положение есть в законопроекте о запрете самовыгула собак и кошек, который ранее приняла Госдума. Как рассказал зампредседателя Комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, авторы документа пытались сохранить в нём такие понятия, как "эвтаназия", "умерщвление", "усыпление" и другие.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов — про закон о запрете самовыгула домашних животных. Видео © LIFE

"Давление было очень сильное со стороны некоторых инициаторов этого процесса. Но мы отклонили семь законопроектов, в которых были термины "эвтаназия", "умерщвление", "усыпление", "гуманное умерщвление". Чего только там не было", — рассказал Лайфу парламентарий.

Таким образом, теперь усыпить домашних котов и собак можно будет лишь в случае, если они неизлечимо больны и испытывают тяжёлые страдания. В ближайшее время закон направят в Совет Федерации, а после — на подпись президенту.

Как уже писал Лайф, этот же документ предусматривает прямой запрет на самовыгул домашних собак и кошек. Так, согласно документу, теперь для этого под запретом все места, кроме разрешённых органом местного самоуправления.

В Госдуме нашлись противники высоких штрафов за самовыгул собак
В Госдуме нашлись противники высоких штрафов за самовыгул собак
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Максим Плетнёв
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