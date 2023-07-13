В России запретили самовыгул домашних собак и кошек
Госдума приняла во II и III чтении закон о запрете на самовыгул собак и кошек
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, запрещающий самовыгул домашних кошек и собак. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ранее документ предусматривал запрет на свободное и неконтролируемое передвижение животных по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.
Теперь же запрет распространяется на все места, кроме разрешённых органом местного самоуправления. При этом регионам разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с бездомными животными без владельцев, но они должны быть гуманными и соответствовать нормам, прописанным в законодательстве РФ. То есть принятая версия запрещает осуществлять отлов животных без хозяев способами, которые могут их как-либо покалечить или убить.
Напомним, ранее зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил начать штрафовать за самовыгул собак. Он призывал внести поправки в закон, который президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года.
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