Россияне лишатся животных из-за жестокого обращения с ними

В России предлагают конфисковывать у владельцев домашних и диких животных из-за жестокого обращения с ними. Соответствующий законопроект подготовил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. С ним побеседовала газета "Известия".

Парламентарий объяснил, что сегодня за жестокость по отношению к животным предусмотрены наказания начиная от штрафа в 80 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до трёх лет. Но питомец считается собственностью и остаётся у хозяина, а надо, по мнению депутата, спасать его от недобросовестного владельца. Также остро стоит вопрос об изъятии диких зверей. На сегодняшний день в законе прописан запрет на их проживание в неподходящих условиях, но механизма конфискации нет.

"Очевидно, что содержание таких животных в квартирах — уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях", — пояснил Бурматов.

Представители других фракций и эксперты поддержали инициативу, но указали на необходимость грамотной реализации. Немаловажен и финансовый момент.

"Понятно, что в квартире нельзя содержать диких животных, но встаёт вопрос: куда они попадут после конфискации? Это будет зоопарк, приют или что-то ещё? Какая судьба будет у них? Ведь некоторые граждане содержат питомцев лучше, чем в зоопарках, не в квартирах, а в вольерах на придомовых или приусадебных участках за городом, — пояснил президент Русской гильдии кинологов Николай Захаров.

С ним солидарен и вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев: для содержания диких зверей государство должно создать специальные условия, которых по факту сегодня нет. У зоопарков возможности ограниченные, они не смогут принять всех.