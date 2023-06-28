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28 июня, 20:49

Минсельхоз не подтвердил исчезновение зарубежных ветпрепаратов с рынка России

В Минсельхозе не подтвердили информацию об уходе с российского рынка зарубежных производителей ветпрепаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация об уходе с рынка зарубежных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в Минсельхоз России не поступала", — так в ведомстве прокомментировали сообщения о том, что число иностранных компаний, поставляющих препараты для домашних животных, сократилось за год на 30%.

Также в министерстве обратили внимание на то, что у самых востребованных средств имеются отечественные аналоги.

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А ранее Лайф писал, что траты россиян на домашних животных выросли на 10 тысяч рублей в год. Самые крупные статьи расходов — это корма (77%) и профилактическая ветеринария (40%).

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Unsplash

Лариса Сафронова
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