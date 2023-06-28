Минсельхоз не подтвердил исчезновение зарубежных ветпрепаратов с рынка России

В Минсельхозе не подтвердили информацию об уходе с российского рынка зарубежных производителей ветпрепаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация об уходе с рынка зарубежных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в Минсельхоз России не поступала", — так в ведомстве прокомментировали сообщения о том, что число иностранных компаний, поставляющих препараты для домашних животных, сократилось за год на 30%.

Также в министерстве обратили внимание на то, что у самых востребованных средств имеются отечественные аналоги.