Стало известно, на что владельцы животных стали больше тратить деньги
Исследование: Траты россиян на домашних животных выросли на 10 тысяч рублей в год
Владельцы домашних животных стали тратить на питомцев на десять тысяч рублей в год больше по сравнению с 2019-м. Теперь эта сумма составляет три тысячи рублей в месяц, или 39 тысяч в год. Самые крупные статьи расходов — это корма (77%), профилактическая ветеринария (40%) и транспорт (платная перевозка 4%). Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении Лайфа.
Как показала аналитика, в динамике четырёх лет доля россиян, тратящих деньги практически на все товары или услуги, выросла. Сократилась (на 3%) группа тех, кто покупает лакомства, корм и пищевые добавки.
Самые крупные статьи расходов — это корма, ветеринария и транспорт.
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Каждый десятый владелец домашнего животного тратит на него меньше 500 рублей (10%) или свыше пяти тысяч рублей в месяц (9%). Каждый шестой (16%) — от 500 до тысячи рублей. У 20% на содержание питомцев выходит от одной до двух тысяч рублей, а у 27% — от двух до пяти тысяч рублей. Более экономны в данном вопросе мужчины.
"Домашнее животное для многих является полноценным членом семьи, что безусловно влияет на готовность вкладывать в него как временные, так и финансовые ресурсы. Это создает благоприятные условия для производителей и поставщиков товаров и услуг для животных. Следует учитывать запрос", — рассказала Лайфу руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Александра Семёнова.
Больше всего на питомцев тратит молодёжь — более пяти тысяч рублей в месяц.
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Кроме перечисленных услуг выросли траты и на лечение (срочная ветеринарная помощь): 18% владельцев домашних животных сталкивались с необходимостью их лечения за последний год. Увеличились затраты на груминг (15%), выгул (9%), передержку и услуги кинолога или зоопсихолога (по 8%).
Ранее Лайф писал, что в России готовят систему, которая будет искать пропавших животных по фотографии морды. Программное обеспечение создаст NtechLab, разрабатывающая системы для распознавания лиц.
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