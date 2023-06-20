Стало известно, на что владельцы животных стали больше тратить деньги

Владельцы домашних животных стали тратить на питомцев на десять тысяч рублей в год больше по сравнению с 2019-м. Теперь эта сумма составляет три тысячи рублей в месяц, или 39 тысяч в год. Самые крупные статьи расходов — это корма (77%), профилактическая ветеринария (40%) и транспорт (платная перевозка 4%). Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении Лайфа.

Как показала аналитика, в динамике четырёх лет доля россиян, тратящих деньги практически на все товары или услуги, выросла. Сократилась (на 3%) группа тех, кто покупает лакомства, корм и пищевые добавки.

Самые крупные статьи расходов — это корма, ветеринария и транспорт. Фото © Unsplash

Каждый десятый владелец домашнего животного тратит на него меньше 500 рублей (10%) или свыше пяти тысяч рублей в месяц (9%). Каждый шестой (16%) — от 500 до тысячи рублей. У 20% на содержание питомцев выходит от одной до двух тысяч рублей, а у 27% — от двух до пяти тысяч рублей. Более экономны в данном вопросе мужчины.

"Домашнее животное для многих является полноценным членом семьи, что безусловно влияет на готовность вкладывать в него как временные, так и финансовые ресурсы. Это создает благоприятные условия для производителей и поставщиков товаров и услуг для животных. Следует учитывать запрос", — рассказала Лайфу руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Александра Семёнова.

Больше всего на питомцев тратит молодёжь — более пяти тысяч рублей в месяц. Фото © Unsplash

Кроме перечисленных услуг выросли траты и на лечение (срочная ветеринарная помощь): 18% владельцев домашних животных сталкивались с необходимостью их лечения за последний год. Увеличились затраты на груминг (15%), выгул (9%), передержку и услуги кинолога или зоопсихолога (по 8%).

Свежий расчёт Life.ru на 2026 год показывает, сколько сейчас стоит кошка или собака с учётом корма, ветеринарии и других постоянных расходов.